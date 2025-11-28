Юрий Вернидуб в ближайшее время прибудет в Баку

Известный украинский специалист Юрий Вернидуб уже в ближайшее время приедет в Баку для подписания контракта с бакинским “Нефтчи”.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на украинские СМИ, Вернидуб дал свое согласие возглавить бакинский клуб и уже в субботу, 29 ноября, прибудет в столицу Азербайджана.

Напомним, 59-летний специалист являлся одним из главных кандидатов на пост главного тренера “нефтяников” после увольнения Самира Абасова. Однако украинские СМИ отмечали, что существуют ограничения на выезд Вернидуба за рубеж, так как в Украине действует военное положение, запрещающее лицам призывного возраста до 60 лет покидать страну. Лица, не достигшие этого возраста, могут выезжать за границу только при наличии специального разрешения.

Ранее сам Вернидуб также заявлял о том, что не намерен покидать Украину до достижения 60 лет или при получении специального разрешения. Судя по всему, такое разрешение 59-летний украинский специалист получил.

Добавим, что бакинский “Нефтчи” после 12 туров Премьер-лиги Азербайджана по футболу располагается на восьмой строчке турнирной таблицы.

Теймур Тушиев

İdman.Biz