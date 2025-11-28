Мбаппе оформил покер за "Реал" и вошел в элиту Лиги чемпионов - ФОТО

Килиан Мбаппе стал четвертым игроком в истории "Реала", забившим четыре гола в одном матче Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает İdman.Biz француз оформил первый в карьере покер в составе мадридского клуба в поединке против "Олимпиакоса", войдя в элитный список из 47 футболистов, которым удавалось забивать четыре мяча в одном матче европейского Кубка.

Всего в истории турнира зафиксирован 51 покер. Среди выдающихся имен - Лионель Месси, Криштиану Роналду, Андрий Шевченко, Златан Ибрагимович, Гарри Кейн, Рууд ван Нистелрой, Марко ван Бастен, Эусебио, Пушкаш и Ди Стефано. До Мбаппе три игрока забивали четыре гола за "Реал": Ди Стефано, Пушкаш и Роналду.

Мбаппе стал первым игроком, оформившим покер в этом розыгрыше ЛЧ. В XXI веке четырехголовые матчи случались 17 раз, а единственным игроком с двумя покерами после 2000 года является Роберт Левандовски. Теперь Мбаппе имеет шанс стать пятым игроком с двумя покерами в Лиге чемпионов, продолжая впечатляющую карьеру.

Всего 13 футболистов в истории турнира забивали пять голов в одном матче, включая Месси, Луиза Адриано и Эрлинга Холанда.

İdman.Biz