Игроки "Ювентуса" подарили футболки 500 фанатам в Норвегии - ВИДЕО

Футболисты итальянского клуба "Ювентус" подарили свои игровые футболки около 500 болельщикам, которые приехали в Норвегию на матч.

Как сообщает İdman.Biz, этот поступок команды после встречи с "Буде-Глимт" был воспринят как выражение благодарности фанатам за их поддержку.

После матча игроки "Ювентуса" подошли к трибунам и лично вручили свои формы тем болельщикам, которые пришли поддержать команду.

Особое внимание на страницах клуба в социальных сетях было уделено большому числу фанатов, приехавших в Норвегию. Игроки подчеркнули, что этот жест был сделан именно в ответ на их преданную поддержку.

İdman.Biz