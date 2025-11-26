Жозе Моуринью унизил следующего соперника "Карабаха"

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью высказался о победе над "Аяксом" (2:0) в матче V тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу, сообщает İdman.Biz.

"Если забиваете гол уже в самом начале матча, то это оказывает позитивное воздействие на тебя. Дело не только в преимуществе в счете, но и в эмоциональном превосходстве. С турнирной точки зрения эта победа вдыхает в нас новую жизнь. В случае даже ничьей нам пришлось бы намного тяжелее. Думаю, что если в итоге наберем девять очков, то у нас будут хорошие шансы. Надо одержать еще две победы.

В концовке матча было такое ощущение, что, даже если у "Аякса" было бы 150 игроков на поле, они бы все равно не забили. Игроки на славу поработали, и отпраздновать такую победу после матча было очень приятно", - приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.

После пяти туров "Бенфика" находится на 29-м месте в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

İdman.Biz