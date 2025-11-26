Лига чемпионов УЕФА: три сейва вратаря "Карабаха" вошли в список лучших – ВИДЕО

Вратарь "Карабаха" Матеуш Кохальски сделал три сейва, которые вошли в список лучших моментов дня Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу УЕФА, 25-летний голкипер, помимо того, что отразил пенальти в матче с "Наполи" в Италии, сделал еще два удачных сейва, которые также попали в шестерку лучших.
Европейская футбольная организация в своем посте отметила: "Вратари сегодня в отличной форме. Какой сейв вам понравился больше всего?" и запустила опрос для болельщиков.
Mateusz Kochalski 😤— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2025
Nikita Haikin 🤯
Mark Flekken 🚫
Gerónimo Rulli 🧤
Your favourite?! 🤔@QatarAirways || #LetsFly pic.twitter.com/FZ8hKHGJ1x
Отметим, что матч "Наполи" – "Карабах" завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.
