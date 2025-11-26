Неймар выбыл до конца сезона

Нападающий "Сантоса" Неймар получил травму мениска левого колена, и ожидается, что он не сыграет больше в 2025 году.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Globo, Неймар почувствовал боль в левом колене накануне матча 35-го тура бразильской Серии А с "Интернасьоналом", в связи с этим данную игру он пропустил.

Ожидалось, что форвард вернется к следующему матчу, но травма оказалась более серьезной, чем предполагалось изначально.

В итоге Неймар не поможет команде в решающих встречах в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе.

В текущем сезоне нападающий провел за "Сантос" 25 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет семь голов и одну результативную передачу.

Действующее трудовое соглашение Неймара с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

İdman.Biz