Самир Абасов об отставке из "Нефтчи": "Кто поддерживал меня все это время?" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

"Сейчас не время и не место для разговоров. Официальное заявление будет сделано, тогда все станет понятно. Сейчас я не в состоянии что-то обсуждать. В течение 1–2 часов, максимум до конца дня, все станет известно".

Так прокомментировал ситуацию Самир Абасов, который, как сообщается, был отправлен в отставку с поста главного тренера "Нефтчи".

47-летний специалист отметил, что не хочет говорить о "Нефтчи":

"Я говорю не конкретно о "Нефтчи", а в целом. Сегодня кто-то удерживает клуб в Премьер-лиге, красиво рассказывает об этом, и все начинают его хвалить. Но о человеке, который сохранил команду, находящуюся под угрозой вылета из элиты, и вывел ее в еврокубки на следующий сезон, никто не говорит. Тем, кто хочет что-то сказать, мешают, им не дают возможности высказаться. Мне больно. Кому я могу об этом сказать? Кто поддерживал меня все это время? В такой ситуации я… Я не хочу говорить о "Нефтчи". Азербайджану не нужны ни тренеры, ни специалисты, ни работники. Нужны люди, которые поддерживают тебя и о которых говорят, когда ты чего-то достигаешь", - заявил Абасов в интервью teleqraf.

11:37

Главный тренер "Нефтчи" Самир Абасов отправлен в отставку.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на teleqraf, причиной стало неудачное выступление команды.

Руководство столичного клуба приняло окончательное решение относительно 47-летнего специалиста после домашнего поражения в XII туре Премьер-лиги от "Имишли" со счетом 2:3, и контракт с тренером был расторгнут.

Отметим, что Самир Абасов возглавлял "Нефтчи" с октября 2024 года. Ранее он также руководил командой в 2020–2022 годах.