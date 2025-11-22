Главный тренер "Челси" сравнил Коула Палмера с Холандом и Салахом

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска подчеркнул значимость полузащитника Коула Палмера для "синих", сообщает İdman.Biz.

"Я очень горжусь, ведь для нас Коул - это как Эрлинг Холанд для "Манчестер Сити", как Мохамед Салах для "Ливерпуля". Если Холанд не играет за "Сити", а Салах не играет за "Ливерпуль", то это уже не те команды.

Я очень горжусь этим, но особенно горжусь игроками, потому что было сложно в отсутствии Коула. Они показали, что являются хорошими футболистами и что хотят лучшего для этого клуба", - приводит слова Марески пресс-служба "Челси" на официальном сайте.

На текущий момент англичанин Коул Палмер восстанавливается после травмы.

İdman.Biz