Серии А: миланское дерби и проверка "Наполи" перед "Карабахом" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Италии после паузы на матчи сборных возобновляется чемпионат страны. В ближайшие дни пройдут игры XII тура Серии А.

Как передает İdman.Biz, главными событиями уик-энда станут дерби "Интер" – "Милан" и домашний матч "Наполи" против "Аталанты", который важен и в контексте Лиги чемпионов, где неаполитанцам через несколько дней играть с "Карабахом".

Миланское дерби: битва за лидерство

Миланское дерби снова приходит в момент максимальной интриги: "Интер" и "Милан" находятся в верхней части таблицы и разделены всего двумя очками. Команда Кристиана Чиву идет в лидерах благодаря мощной атаке и лучшей разнице мячей в лиге. Лаутаро Мартинес находится в великолепной форме и уже третий матч подряд выходит героем, продолжая гонку за рекордами клуба в дерби.

"Милан" Аллегри тоже набрал мощный ход: 11 матчей без поражений, но серия ничьих мешает выйти на вершину. Особенно болезненным стал матч с "Пармой", где "россонери", ведя 2:0, не удержали преимущество. Аллегри при этом держится уверенно и подчеркивает, что команда стала более собранной и стабильной, а отсутствие еврокубков дает дополнительное время для подготовки.

Возвращение Рабьо - важная перемена для "Милана": француз сам говорит, что "ждет дерби с особым чувством" и хочет добавить жесткости в центр поля. Леау тоже перед матчем поднял настроение болельщикам словами о том, что команда "готова бросить вызов любому, особенно соседу".

У "Интера" кадровая ситуация хуже: Дюмфрис и Дармиан вне игры, и Чиву приходится искать альтернативы. Схема 3-5-2 уже обкатана, но нагрузка на фланги и центр возрастает. Вероятны тактические перестановки.

"Наполи" – "Аталанта": экзамен Конте и репетиция перед "Карабахом"

"Наполи" подходит к этому туру в тревожном состоянии. Команда Антонио Конте идет четвертой, но игра буксует: поражение 0:2 от "Болоньи" сильно ударило по амбициям и стало уже третьим в чемпионате. Голы даются тяжело, реализация просела, а сам Конте после матча устроил жесткий разбор, заявив, что игрокам "не хватило сердца и голода", и добавив, что "менталитет победителей должен быть вшит в каждого".

Ситуацию осложняют травмы лидеров. Де Брюйне все еще вне игры, Мерет и Ангисса тоже не готовы. Есть вопросы по Лукаку. Из-за этого Конте вынужден менять состав почти каждую игру, что нарушает баланс и влияет на стабильность.

"Аталанта" приезжает в Неаполь уже с новым тренером. После серии провалов и поражения 0:3 от "Сассуоло" клуб расстался с Юричем и назначил Раффаэле Палладино - молодого, амбициозного специалиста, который заявил, что хочет вернуть команде "ДНК Бергамо" - интенсивность, агрессию и прессинг. У гостей минимальные кадровые потери, что дает Палладино пространство для маневра.

Но главный контекст - Лига чемпионов. Через несколько дней "Наполи" принимает "Карабах", который, сыграв с "Челси" 2:2, показал, что может отбирать очки у топов. "Наполи" сейчас внизу группы и остро нуждается в победах. Поэтому матч с "Аталантой" - не просто игра чемпионата, а важнейшая проверка перед решающим евровечером.

Именно поэтому в Неаполе считают эту встречу своего рода экзаменом: победа вернет уверенность, поражение - обострит кризис и усложнит подготовку к матчу с "Карабахом".

Все матчи XII тура Серии А

22 ноября

"Кальяри" – "Дженоа"

"Удинезе" – "Болонья"

"Наполи" – "Аталанта"

23 ноября

"Верона" – "Парма"

"Кремонезе" – "Рома"

"Лацио" – "Лечче"

24 ноября

"Торино" – "Комо"

"Интер" – "Милан"

"Фиорентина" – "Ювентус"

"Пиза" – "Сассуоло"

Турнирная таблица перед XII туром

1. "Интер" – 24

2. "Рома" – 24

3. "Милан" – 22

4. "Наполи" – 22

5. "Болонья" – 21

6. "Ювентус" – 19

7. "Комо" – 18

8. "Сассуоло" – 16

9. "Лацио" – 15

10. "Удинезе" – 15

11. "Кремонезе" – 14

12. "Торино" – 14

13. "Аталанта" – 13

14. "Кальяри" – 10

15. "Лечче" – 10

16. "Пиза" – 9

17. "Парма" – 8

18. "Дженоа" – 7

19. "Верона" – 6

20. "Фиорентина" – 5

Теймур Тушиев

İdman.Biz