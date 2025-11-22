24 Ноября 2025
Винисиус Жуниор и "Реал" близки к продлению контракта

22 Ноября 2025 14:20
Винисиус Жуниор и "Реал" близки к продлению контракта

Мадридский "Реал" и нападающий Винисиус Жуниор находятся в поиске окончательного соглашения о продлении контракта, заканчивающегося летом 2027 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание AS, обе стороны хотят продолжить сотрудничество.

"Сливочные" считают, что 25-летний футболист является "наследием" клуба.

По информации источника, противоречия, возникшие между сторонами по новому контракту после клубного чемпионата мира, были урегулированы в последние недели. Винисиус и "Реал" понимают, что продление трудового соглашения прекратит слухи, после чего наступит "этап стабильности и спокойствия", на котором игрок и "сливочные" получат выгоду в спортивном, социальном и экономическом плане.

Винисиус выступает в составе "Королевского клуба" с 2018 года. За этот период нападающий принял участие в 338 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 111 голами и 87 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

İdman.Biz

