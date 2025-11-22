24 Ноября 2025
Бахлул Мустафазаде: "Наша цель в матче с "Наполи" - заработать очки"

22 Ноября 2025 12:25
Защитник "Карабаха" Бахлул Мустафазаде после победы над "Сумгайытом" (3:2) в XII туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу поделился мнением об игре и подготовке команды к предстоящему матчу Лиги чемпионов против "Наполи".

Как передает İdman.Biz, футболист отметил, что матч с “Cумгайытом” получился непростым, но важным как с точки зрения результата, так и в плане подготовки к европейскому поединку.

"Сумгайыт хорошо играет на своем поле, поэтому мы максимально подготовились к матчу. Игра была очень напряженной. В некоторые моменты они выглядели сильнее, в другие - мы. В итоге мы заработали три очка, и рады этому. Продолжаем наш путь", - цитирует Мустафазаде futbolxeber.az.

Отвечая на вопрос о мотивации после поражения в первом круге от “Сумгайыта”, защитник отметил, что команда вышла на поле с двойным настроем.

"Конечно, если проигрываешь одной команде, ко второму матчу нужно готовиться вдвойне. Мы так и сделали. Старался забивать голы. У соперника тоже были моменты, но в итоге победа осталась за нами", - сказал футболист.

Говоря о важности матча в контексте подготовки к встрече с "Наполи", футболист признал, что команде нужно было восстановить игровую целостность после возвращения игроков из сборных.

"Из-за игр национальных сборных команда несколько утратила слаженность. Нужно было сыграться вместе. Сейчас впереди матч с "Наполи", на нем и нужно сосредоточиться".

Мустафазаде также отметил, что плотный график игр не является проблемой для команды.

Ожидания от матча в Неаполе защитник оценил с осторожным оптимизмом.

"Сложный матчи на выезде. Тем не менее, наша цель - заработать очки. Для этого сделаем все возможное. Верю, что в итальянской поездке добьемся хорошего результата", - подчеркнул Мустафазаде.

В завершение он поделился мнением о шансах пройти в топ-24 Лиги чемпионов.

"Шансы есть. Но нельзя забывать, что все наши соперники - сильные коллективы. Тем не менее, мы будем бороться до конца", - добавил футболист.

