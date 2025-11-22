Известный инсайдер прокомментировал возможный переход Харри Кейна в "Барселону"

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал в своем аккаунте в соцсети Х информацию, касающуюся возможного ухода Харри Кейна из мюнхенской "Баварии".

Как сообщает İdman.Biz, по сведениям Романо, нападающий по-прежнему полностью доволен своим положением в немецком клубе.

Он не намерен отвлекаться на трансферные слухи, которые регулярно появляются в медиапространстве. Источник сообщает, что, прежде чем принимать какие-либо решения о потенциальном переходе в каталонский гранд или рассматривать другие варианты, Кейн планирует провести переговоры с руководством "Баварии" относительно условий нового контракта.

В последние месяцы в прессе активно обсуждаются перспективы возвращения англичанина на родину к 2026 году. Недавно к списку предполагаемых претендентов на 30-летнего бомбардира добавилась и испанская "Барселона".

Отметим, что действующее соглашение Харри Кейна с "Баварией" рассчитано до лета 2027 года. Его оценочная рыночная стоимость, согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, составляет € 75 млн.

İdman.Biz