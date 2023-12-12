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"Они должны быть отстранены от футбола на всю жизнь"

Футбол
Интервью
12 Декабря 2023 18:14
"Они должны быть отстранены от футбола на всю жизнь"

«Грубые действия президента клуба в отношении судей недопустимы. Это связано с отсутствием суровых наказаний за одни и те же инциденты».

Об этом İdman.biz заявил бывший судья ФИФА, представитель Турции Дениз Атеш Битнер.

Он прокомментировал насилие в отношении главного арбитра Халила Умута Мелера в матче "Анкарагюджю" - "Ризеспор" в Суперлиге Турции. Бывший судья заявил, что тех, кто это сделал, следует отстранить от футбола на всю жизнь: "Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа и те, кто участвовал в инциденте, должны быть наказаны, их нельзя допускать к участию ни в каких спортивных соревнованиях. Им надо даже запретить матчи со стадиона. Если не будут приняты радикальные решения, судьи не будут выходить на игры как минимум 2 недели. Эти решения должны быть очень жесткими, к примеру, лишение команды очков или даже отправка "Анкарагюджю" в низшую лигу».

Бывший судья также уточнил информацию о завершении карьеры Халилом Умутом Мелером. По словам Битнера, его коллега торопился с принятием решения: «Он сказал, что из-за последствий инцидента прощается с судейством. Но, скорее всего, он одумается и продолжит свою работу. Вероятно, это произойдет после месяца отдыха».

Отметим, что президент клуба "Анкарагюджю" Фарук Коджа после матча 15-го тура Суперлиги "Анкарагюджю" - "Ризеспор", завершившегося со счетом 1:1, ударил Халила Умута Мелера. Насилие продолжилось и после того, как судья упал на землю.

Эмин Ага

İdman.biz

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