Соперник "Карабаха" - претендент на титул Бундеслиги - ФОТО

İdman.biz со ссылкой на livesport.ru представляет статью о футбольном клубе "Байер", который является соперником "Карабаха" в групповом турнире Лиги Европы.

Этот сезон стал прорывным как для молодых талантов «Байера», так и до переживающих возрождение ветеранов



Мюнхенская «Бавария» в летнее трансферное окно сделала громкое заявление о намерениях, выиграв борьбу за Гарри Кейна и согласившись заплатить «Тоттенхэму» 100 миллионов евро за игрока сборной Англии.



Ощущение было такое, что баварцы приобрели «девятку», способную привести их к славе в Лиге чемпионов в этом сезоне - и этого, конечно, нельзя исключать, поскольку Кейн уже забил 22 гола в 18 матчах во всех соревнованиях.

Однако, по правде говоря, нет никакой гарантии, что «Бавария» вообще выиграет Бундеслигу в этом сезоне. 12-й подряд титул был воспринят как данность после прибытия Кейна на «Альянц Арену», но, несмотря на сенсационную форму нападающего, его команда сейчас не возглавляет таблицу.

Это потому, что в то время как «Бавария» доминировала в заголовках газет благодаря рекордному для клуба подписанию, «Байер» из Леверкузена строил команду, идеально подходящую для схемы Хаби Алонсо 3-4-2-1, на деньги, полученные от продажи Муссы Диаби «Астон Вилле» - и результаты были замечательными. После воскресного матча с дортмундской «Боруссией» непобеждённый «Байер» набрал 35 очков из 39 доступных на данный момент, что соответствует рекорду, установленному мюнхенской «Баварией» в сезоне 2015/16, когда Алонсо был опорой полузащиты Пепа Гвардиолы.

Итак, сможет ли испанец продолжить этот путь? Сможет ли он действительно привести свою привлекательную команду к первому в истории титулу чемпиона Германии? Может ли прозвище «Неверкузен» быть окончательно запрещено? Конечно, впереди еще долгий, долгий путь, но ясно то, что Алонсо оказал невероятное влияние на нескольких игроков, от лучших молодых талантов до возрожденных ветеранов.

Goal перечисляет ключевых игроков, стоящие за историческим стартом Леверкузена в сезоне 2023/24...

Виктор Бонифасе

Если и было что-то, чего «Леверкузену» не хватало в прошлом сезоне, так это впечатляющий и результативный нападающий: Диаби стал их лучшим бомбардиром в Бундеслиге с девятью голами.

Виктор Бонифасе, тем не менее, уже забил восемь раз с тех пор, как перешел из «Унион Сен-Жиллиаз» за 20 миллионов евро. Это довольно большие затраты на игрока, который еще не покорил чемпионат Бельгии.

Тем не менее, Бонифасе действительно произвел впечатление в Лиге Европы, в конечном итоге став одним из лучших бомбардиров турнира вместе с Маркусом Рашфордом, и он уже оправдал свой трансфер, доказав, что он идеальный игрок, чтобы возглавить атаку Алонсо.

Действительно, 22-летний игрок также сделал пять результативных передач в составе Леверкузена, а его прекрасная форма привела к заслуженному дебюту в сборной Нигерии в сентябре.

Джереми Фримпонг

Джереми Фримпонг уже несколько месяцев является предметом интенсивных слухов о трансфере - и легко понять, почему.

Бывший игрок «Селтика» вывел свою игру на совершенно другой уровень с приходом Алонсо на пост тренера, став одним из самых эффективных атакующих игроков Леверкузена на правом фланге благодаря своей скорости и мастерству.

Фримпонг принял непосредственное участие в девяти голах в 12 матчах Бундеслиги, причем четыре забил сам, играя на позиции крайнего защитника.

Поэтому неудивительно, что его связывают с летним переходом в одну из элитных команд Европы, после того, как в конце сезона вступит в силу пункт о выкупе за 40 миллионов евро.

Алехандро Гримальдо

Позиция левого защитника была проблемной для Леверкузена, но справедливо будет сказать, что Гримальдо решил ее.

Испанский специалист по стандартным положениям стал настоящим открытием с тех пор, как присоединился в качестве бесплатного трансфера летом после семи лет в «Бенфике».

Он забил почти столько же голов, сколько Бонифасе в Бундеслиге (семь), и сделал четыре результативные передачи, что иллюстрирует потрясающую голевую угрозу Леверкузена.

Тем не менее, Гримальдо также превосходно играл в обороне, а важность его опыта и победного менталитета регулярно подчеркивалась его новыми товарищами по команде.

Йонас Хофманн

Еще один фантастический игрок, пришедший летом, 31-летний Йонас Хофманн, возможно, играет в лучший футбол в своей карьере после перехода в «Байер» из «Боруссии Менхенгладбах» всего за 10 миллионов евро.

Хофманн, конечно, уже некоторое время является одним из лучших игроков Бундеслиги, забивая по 12 голов в каждой из двух последних кампаний. Но трудолюбивый вингер уже на пути к улучшению этого показателя в этом сезоне, забив пять голов в своих первых 12 матчах за «Байер».

Однако стоит отметить, что в команде, полной атакующих талантов, ни один игрок не создал больше моментов, чем Хофманн (32), на счету которого также пять результативных передач.

Джонатан Та

В прошлом году ходили разговоры о том, что время Джонатана Та на «Бай-Арене», возможно, подходит к концу, но за последние несколько месяцев 27-летний футболист пережил невероятный подъем.

По ходу этого сезона Та участвовал во всех играх Бундеслиги, кроме одной, и привлекал внимание своим превосходством в воздухе и точным пасом.

Универсальный центральный защитник, забивший трижды в Бундеслиге в этом сезоне, был особенно впечатляющим в сентябрьской ничьей с «Баварией» (2:2) на «Альянц Арене», а его прекрасная форма позволила ему вернуться в сборную Германии.

Эксекиэль Паласиос

Несмотря на то, что летом он привлек интерес нескольких топ-клубов, включая «Ливерпуль», опорный полузащитник Эксекиэль Паласиос подписал новый контракт с «Байером» в сентябре, к большой радости спортивного директора Саймона Рольфеса: «Мы убеждены, что Эксекиэль Паласиос может взять на себя еще более ключевую роль в будущем».

И это именно то, что сделал Паласиос. Аргентинский победитель чемпионата мира является неотъемлемой частью того, как «Байер» возвращает мяч и использует владение.

Паласиос отвоевывал владение мячом больше раз, чем любой из его товарищей по команде (и на его счету больше единоборств), а также принимал непосредственное участие в пяти забитых голах. Сейчас в мире мало лучших опорников, чем он.

Флориан Вирц

Действительно особый талант, возможно, самый впечатляющий, зародившийся в Германии за последние десять лет, а это действительно о чем-то говорит.

Флориан Вирц заменил Кая Хаверца в качестве самого молодого игрока в истории Леверкузена, когда он дебютировал в 17-летнем возрасте в 2020 году, и хотя его прогресс был остановлен серьезной травмой колена, сейчас он блистает, играя вместе с Хофманном и сразу под Бонифасе, а также является постоянным игроком национальной сборной Германии.

Вирц, которому сейчас 20, в этом сезоне сделал пять результативных передач и забил три гола, а его прекрасная форма, как сообщается, сделала неизбежным трансфер за большие деньги. Говорят, что «Реал» и «Манчестер Сити» намереваются подписать универсального игрока атаки.

Гранит Джака

После рекордного для клуба приобретения Деклана Райса «Арсеналу» больше не нужен был Гранит Джака, хотя швейцарец отлично выступал на протяжении долгих отрезков прошлого сезона.

Итак, Рольфес быстро достиг соглашения о сделке на сумму 25 миллионов евро с «канонирами» за опытного полузащитника, показав, что он подписал Джаку не только из-за его лидерских качеств, но и из-за его цепкости в центре поля.

Джака оправдал эту демонстрацию веры, быстро зарекомендовав себя как неотъемлемый член команды Алонсо. 31-летний футболист не только великолепно разрушает игру соперника, но и выполнил больше передач (1122), чем любой из его товарищей по команде, и хотя он не является капитаном, он определенно играет как капитан.

İdman.biz