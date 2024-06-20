Фехтовальщики остались без медали

Азербайджанские фехтовальщики завершили свои индивидуальные выступления на чемпионате Европы.

Как сообщает İdman.biz, наши представители не смогли войти в число медалистов.

Зарифа Гусейнова не смогла преодолеть групповой этап соревнований саблисток. Сабина Керимова и Полина Каспиарович вышли в 1/32 финала. Наши фехтовальщики, завершившие первую стадию плей-офф победой, прекратили борьбу в 1/16 финала. Полина проиграла сопернице из Венгрии, а Сабина - сопернице из Турции.

Руслан Гасанов, проверивший свои силы в соревнованиях среди мужчин на шпагах, успешно прошел групповой этап. В первом раунде плей-офф он победил Рафаэля Туле из Нидерландов со счетом 15:5, но проиграл в следующем поединке.

Отметим, что наша женская сборная 22 июня попытает счастья в командном зачете.

İdman.biz