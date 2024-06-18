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Азербайджанские фехтовальщики примут участие в ЧЕ

Фехтование
Новости
18 Июня 2024 21:07
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Азербайджанские фехтовальщики примут участие в ЧЕ

В швейцарском Базеле стартовал чемпионат Европы (ЧЕ) по фехтованию.

Как сообщает İdman.biz, сборную Азербайджана на соревнованиях будут представлять 4 спортсмена.

В женском турнире по сабле выступят Зарифа Гусейнова, Сабина Керимова и Полина Каспиарович. Руслан Гасанов попробует свои силы в соревнованиях по шпаге среди мужчин. Наши представители выступят в отборочном туре 19 июня. 1/4 финала, полуфиналы и финал состоятся через 1 день.

Наша женская сборная 22 июня попытает счастья в командном зачете.

İdman.biz

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