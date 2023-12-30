30 Декабря 2023
RU

Азербайджанских саблисток ждут три командных Кубка мира

Фехтование
Новости
30 Декабря 2023 11:11
Азербайджанских саблисток ждут три командных Кубка мира

Женской сборной Азербайджана по сабле осталось провести три лицензионных турнира до завершения олимпийской квалификации.

Как сообщает İdman.biz, в данный момент команда идет восьмой в рейтинге и ей необходимо набирать очки, чтобы улучшить позиции. Первой такая возможность представится в феврале на Кубке мира в Лиме, а затем фехтовальщиц ждет еще два командных старта - в марте в Афинах и бельгийском Сент-Николасе.

Отметим, что на Летние Игры попадут восемь сборных. Первые четыре по рейтингу, а также сильнейшие на континентах. В следующем году соискателей вакансий ожидает выступление на нескольких Кубках мира, где можно будет продолжать набирать очки вплоть до апреля.

Ниджат Закиев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Чингиз Мустафаев: "Задача у нас одна - попасть на Олимпиаду"
26 Декабря 12:30
Фехтование

Чингиз Мустафаев: "Задача у нас одна - попасть на Олимпиаду"

"Когда на соревнования приезжает по 250 участников, представляющие ведущие державы в нашем виде, необходимо о себе заявлять"
Азербайджанские саблистки идут восьмыми в командном рейтинге
26 Декабря 10:52
Фехтование

Азербайджанские саблистки идут восьмыми в командном рейтинге

Женская сборная Азербайджана по сабле, ведущая борьбу за олимпийскую лицензию, занимает восьмое место в текущем рейтинге Международной федерации фехтования (FIE)
Определены сильнейшие фехтовальщики Азербайджана - ФОТО
25 Декабря 20:12
Фехтование

Определены сильнейшие фехтовальщики Азербайджана - ФОТО

Завершился чемпионат Азербайджана по фехтованию среди юниоров и молодежи
Анна Башта завершает год в Топ-16 мирового рейтинга
25 Декабря 10:49
Фехтование

Анна Башта завершает год в Топ-16 мирового рейтинга

Саблистка сборной Азербайджана Анна Башта завершает год на 16-м месте в рейтинге Международной федерации фехтования (FIE)
Анна Башта: "Думаю, что нам удастся выбить Италию и попасть на Олимпиаду"
24 Декабря 10:26
Фехтование

Анна Башта: "Думаю, что нам удастся выбить Италию и попасть на Олимпиаду"

Ведущая саблистка сборной Азербайджана Анна Башта в интервью İdman.biz подвела итоги сезона, рассказала о борьбе за командную лицензию на Олимпиаду, интересу к фехтованию среди подрастающего поколения и ожиданиях от собственного выступления в следующем году
Чингиз Мустафаев: "На Азербайджан в фехтовальном мире смотрят как на серьезного конкурента"
23 Декабря 15:05
Фехтование

Чингиз Мустафаев: "На Азербайджан в фехтовальном мире смотрят как на серьезного конкурента"

"Мы прибавляем в стабильности, а практически все ведущие фехтовальные державы взяли Азербайджан в расчет"

Самое читаемое

"Галатасарай" и "Фенербахче" отказались играть в Саудовской Аравии - СКАНДАЛ
29 Декабря 22:08
Мировой футбол

"Галатасарай" и "Фенербахче" отказались играть в Саудовской Аравии - СКАНДАЛ

Матч за Суперкубок Турции, который должен был состояться в Саудовской Аравии, перенесен
Требл "Ман Сити", Месси в Майами и миграция в Саудовскую Аравию. Топ-10 событий 2023 года - ВИДЕО - ФОТО
27 Декабря 23:11
Мировой футбол

Требл "Ман Сити", Месси в Майами и миграция в Саудовскую Аравию. Топ-10 событий 2023 года - ВИДЕО - ФОТО

Год получился максимально насыщенным

10 самых дорогих голкиперов в мире
28 Декабря 16:05
Мировой футбол

10 самых дорогих голкиперов в мире

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале представил список из 10 самых дорогих вратарей в мире по итогам обновлений трансферной стоимости игроков
Призерки чемпионатов Европы официально завершили карьеру - ФОТО
27 Декабря 19:00
Гимнастика

Призерки чемпионатов Европы официально завершили карьеру - ФОТО

Неоднократные призеры чемпионатов Европы в составе команды Азербайджана по групповым упражнениям Сияна Василева, Алия Пашаева, Айшан Байрамова и Диана Ахмедбейли выступили с прощальной композицией на Национальной арене гимнастики