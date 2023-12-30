Азербайджанских саблисток ждут три командных Кубка мира

Женской сборной Азербайджана по сабле осталось провести три лицензионных турнира до завершения олимпийской квалификации.

Как сообщает İdman.biz, в данный момент команда идет восьмой в рейтинге и ей необходимо набирать очки, чтобы улучшить позиции. Первой такая возможность представится в феврале на Кубке мира в Лиме, а затем фехтовальщиц ждет еще два командных старта - в марте в Афинах и бельгийском Сент-Николасе.

Отметим, что на Летние Игры попадут восемь сборных. Первые четыре по рейтингу, а также сильнейшие на континентах. В следующем году соискателей вакансий ожидает выступление на нескольких Кубках мира, где можно будет продолжать набирать очки вплоть до апреля.

Ниджат Закиев

İdman.biz