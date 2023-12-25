Определены сильнейшие фехтовальщики Азербайджана - ФОТО

Завершился чемпионат Азербайджана по фехтованию среди юниоров и молодежи.
İdman.biz сообщает, что турнир проводился по сабле и шпаге.
В результате упорной борьбы определились победители соревнований, прошедших в спортивном зале Азербайджанского технического университета.
Победители были награждены дипломами и медалями Федерации фехтования Азербайджана и Министерства молодежи и спорта.
Сабля. Юноши
1. Расул Алиев
2. Тимур Хуснаддинов
3. Аббас Гусейнов, Нахид Мамедли
Сабля. Девушки
1. Валентина Зейналова
2. Фарах Аббасова
3. Зулейха Султанлы, Джахан Садыхова
Шпага. Юноши
1. Мирхатай Мамедов
2. Эмин Сафарбеков
3. Аббас Самадли, Орудж Мисирзаде
Шпага. Девушки
1. Назрин Мехтиева
2. Хадиджа Гасанлы
3. Мирнурай Абасова, Айнур Гулиева
Шпага. Юноши
1. Салех Мамедов
2. Магсуд Гусейнли
3. Расул Алиев, Аббас Гусейнов
Шпага. Девушки
1. Зарифа Гусейнова
2. Зулейха Султанлы
3. Фидан Гулиева, Фарах Аббасова
Шпага. Юноши
1. Саид Алиев
2. Эмин Сафарбеков
3. Мирхатай Мамедов, Эльчин Дашдамиров
Шпага. Девушки
1. Хатун Байрамова
2. Хадиджа Гасанлы
3. Назрин Мехтиева, Айнур Гулиева
İdman.biz