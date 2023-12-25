Определены сильнейшие фехтовальщики Азербайджана - ФОТО

Анна Башта: "Думаю, что нам удастся выбить Италию и попасть на Олимпиаду"

Ведущая саблистка сборной Азербайджана Анна Башта в интервью İdman.biz подвела итоги сезона, рассказала о борьбе за командную лицензию на Олимпиаду, интересу к фехтованию среди подрастающего поколения и ожиданиях от собственного выступления в следующем году