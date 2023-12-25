Анна Башта завершает год в Топ-16 мирового рейтинга

Саблистка сборной Азербайджана Анна Башта завершает год на 16-м месте в рейтинге Международной федерации фехтования (FIE).

Как сообщает İdman.biz, в активе чемпионки Европы и финалистки чемпионата мира прошлого года 81.000 очков. Последним результативным для Башты стал турнир «Satelite» в Стамбуле, где она завоевала бронзовую награду. До того саблистка победила на аналогичных соревнованиях в Бельгии и Болгарии.

Лидирует в рейтинге француженка Сара Бальзер, на втором месте Теодора Гкоунтура из Греции, а тройку замыкает Мисаки Эмура.

Ниджат Закиев

İdman.biz