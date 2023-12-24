Анна Башта: "Думаю, что нам удастся выбить Италию и попасть на Олимпиаду"

Ведущая саблистка сборной Азербайджана Анна Башта в интервью İdman.biz подвела итоги сезона, рассказала о борьбе за командную лицензию на Олимпиаду, интересу к фехтованию среди подрастающего поколения и ожиданиях от собственного выступления в следующем году.

- Анна, во время первенства Азербайджана среди молодежи и кадетов вы провели автограф-сессию, пообщались с юными спортсменами. Насколько часто удается участвовать в подобных мероприятиях?

- Нечасто. Другое дело, что много детишек приходят к нам на тренировки сфотографироваться, взять автограф. Многие узнали, что я нахожусь в Баку, поэтому мы с тренерами решили организовать такую встречу, чтобы орна прошла централизованно. Много детей и родителей пишут в Инстаграмм, спрашивают о чем-то. Мне нравится подобное общение.

- Какие вопросы как правило задают, чем больше интересуются?

- Кто-то просил дать совет, родители спрашивают, как записать своих детей на фехтование, про зал, тренеров. Детишки интересуются, сколько лет я занимаюсь фехтованием, правша или левша. И когда узнают, что я тоже левша, то просто сходят с ума от счастья. Вообще, я заметила, что количество левшей увеличилось – интересная тенденция.

- Если сравнивать становления фехтовальщиков в период вашего взросления и сейчас, можно ли говорить о том, что современные дети имеют некоторые преимущества?

- Очевидно, что сейчас информация о нашем виде имеет большее распространение. Потому что когда я начала заниматься, то вначале не понимала куда иду. Думала, что мне надо будет просто рассказать стихи (улыбается). А сейчас ребенку в интернете можно показать классные бои, у него проснется мотивация и он скажет: «Я хочу так же». В мое время такой возможности не имелось: меня просто привели в секцию, а дальше увлекло.

Ну а возвращаясь к преимуществам... У нас меняются правила, лет 20-30 назад вообще без электросистемы фехтовали. И мне это сейчас кажется непонятным, особенно когда тренера рассказывают о собственном опыта. А я думаю: «Ну как так? Такое же невозможно».

Детям в плане экипировки тоже полегче, она доступна, ее можно приобрести, а также она выдается федерацией. А у нас одна курточка была на 10-15 человек. Постоянно меняли после своего выступления, отдавали другому. С маской было тоже самое. Поэтому на день рождения я просила родителей подарить мне то гайку, то фехтовальную ручку. Все было очень тяжело достать, надо было заказывать. Теперь с этим попроще.

- Этот год сложился для вас непросто, ведь после прошлогодней победы на чемпионате Европы и серебра чемпионата мира на Анну Башту смотрели как на одну из главных саблисток планеты. Сыграло ли данном обстоятельство свою роль в текущих результатах?

- Да, это был первый подобный сезон. С одной стороны оказалось приятно, но с другой – добавляло ответственности. Пока я еще не поняла, научилась ли я справляться с этим грузом или нет. Нужно, чтобы прошло какое-то время. Конечно же, со стороны других фехтовальщиц я чувствую на себе повышенное внимание, в интернете появилось больше моих боев, которые также разбираются большими группами профессионалов из команд соперниц. Они оценивают, как я вхожу в атаку, что делаю при обороне, формируют статистику. Поэтому, учитывая ситуацию, мне надо менять систему боя, переделывать ее. И это неудобно, потому что все те домашние заготовки, которые мы нарабатывали с тренером, уже не работают. На них соперницы нашли какие-то контрприемы. В этом и сложность.

- Но, наверное, определенный положительный момент заключается в том, что еще есть время для того, чтобы что-то подработать перед олимпийским годом, придумать какие-то новинки?

- Собственно, мы этим и занимаемся. Это непросто, к тому же, как я отмечала, переживаю такое впервые. Посмотрим, как все это сыграет, делать выводы пока сложно. Наверное, когда пройдет несколько лет и я опять попаду в схожую ситуацию, происходящее будет легче анализировать.

- Также женская сборная по сабле ведет борьбу за командную лицензию на Олимпиаду. Главный тренер команды Чингиз Мустафаев ранее отмечал, что основным конкурентом за путевку для нас является Италия. Разделяете подобное мнение?

- Я фехтую уже 20 лет и Италия всегда являлась одной из ведущих команд. Чемпионки мира, многократные чемпионки Европы – они всегда находились в Топ-4. У них крутые саблистки, а мы достаточно молодой коллектив, выступающий на международной арене последние 3-4 года в таком составе. И мы им уже наступаем на пятки - это здорово! Да, соперницы стоят выше нас по рейтингу, но ненамного опережают. Эта рейтинговая разница равна прохождения одного-двух раундов на турнирах. Думаю, что нам удастся выбить Италию и попасть на Олимпиаду.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz