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Анна Башта: "Надеюсь, мы станет обладателями командной путевки на Олимпиаду"

Фехтование
Новости
23 Декабря 2023 14:37
Анна Башта: "Надеюсь, мы станет обладателями командной путевки на Олимпиаду"

"Олимпийская квалификация будет продолжатся до апреля и сейчас мы боремся за командую путевку в Париж. Надеюсь, у нас все получится".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила ведущая саблистка сборной Азербайджана Анна Башта, отмечая перспективы завоевания лицензии на Летние Игры в команде.

Фехтовальщица отметила, что в календаре осталось три турнира, где будут разыгрываться очки для сборных в зачет олимпийской квалификации. "У нас все впереди и хочется верить, что мы справимся с поставленной задачей. А ближайшим стартом для нас будет индивидуальный Гран-При в Тунисе. Надеюсь, что покажем там хороший результат", - подчеркнула Башта.

Саблистка, посетившая первенство страны среди молодежи и юношей, также оценила уровень подрастающего поколения фехтовальщиков. "Посмотрела, как выступает юное поколение. Очень много перспективных мальчиков и девочек. Честно говоря, я вообще не ожидала, что будет такая массовость в этом виде спорта и приятно удивилась, когда увидела столько участников. Учитывая, что фехтование начало развиваться в Азербайджане недавно, а тут такой аншлаг на соревнованиях - дети, родители, тренеры. Это здорово", - подчеркнула Башта.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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