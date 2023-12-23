Анна Башта провела автограф-сессию во время первенства Азербайджана

Ведущая саблистка сборной Азербайджана Елена Башта провела автограф-сессию в ходе первенства страны по фехтованию, начавшемуся сегодня в спортивном зале Технического Университета.

Как сообщает İdman.biz, чемпионка Европы, серебряная призер чемпионата мира поделилась впечатлениями от встречи с юными мастерами фехтования. "Все это очень приятно. Мне писали дети в социальных сетях, спрашивали, где я буду и куда можно подойти. И когда узнали, что я нахожусь в Баку, мы с Федерацией решили организовать , подобную встречу. Я увидела, сколько детей занимается фехтованием, разговаривала с ними, спрашивала как пришли в фехтование. Некоторые уже занимаются год-два. Многие видели нашу команду по телевизору и здорово, что мы мотивируем новое поколение чемпионов заниматься этим видом спорта - моим любимым", - подчеркнула Башта.



Заки Фейзуллаев

İdman.biz