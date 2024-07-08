Сборная Англии по-прежнему играет в скучный футбол, но теперь это не должно волновать

Гарет Саутгейт продолжает гнуть свою линию, игнорируя даже самую жесткую критику

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

После непростых 120 минут и победной серии пенальти в матче против Швейцарии Гарет Саутгейт радостно прыгал перед болельщиками сборной Англии, которая под его руководством дошла до полуфинала на третьем из четырех крупных турниров. Кажется, сейчас уже не так важно, что команда демонстрирует, мягко говоря, не самый выразительный футбол, пишет The Athletic.

В матче против швейцарцев Англия была не так близка к катастрофе, как перед этим в игре со Словакией, но и здесь было немало проблем. Однако Саутгейт в очередной раз нашел способ, как выбраться из сложной ситуации. Впереди поездка в Дортмунд и матч с Нидерландами. В случае победы англичане впервые в своей истории сыграют в финале не на своем поле. Возможно, там их соперником станет Испания.

После каждого из пяти предыдущих матчей сборной Англии на Евро-2023 оставалось ощущение, что этот корабль в итоге пойдет на дно, так и не добравшись до цели. Но этого не произошло — во всяком случае, пока. Теперь невозможно не задаться вопросом, почему англичане, несмотря на всё, продолжают борьбу за трофей?

Возможно, именно в этом и заключается вся сила тренерской истории Саутгейта в национальной команде.

В начале казалось, что на этот раз сборная Англии не сможет соответствовать стандартам, установленным на предыдущих крупных турнирах. Если бы не Джуд Беллингем и его фантастический гол на последней минуте основного времени в матче со Словакией, Саутгейт повторил бы историю восьмилетней давности, когда англичане завершили выступление на Евро-2016 после сенсационного поражения от Исландии.

Но теперь, как бы ни завершился предстоящий матч с Нидерландами, можно сказать, то Англия успешно выступила на текущем чемпионате Европы. По крайней мере, с точки зрения результата. Более того, есть шанс, что эта история завершится триумфом. Эпоха Саутгейта достигает своего апогея.

Также следует отметить, что Швейцария — это все-таки не Словакия. В течение 120 минут Англия играла лучше, чем в матче против словацкой команды. Но при этом осталось ощущение, что команда Саутгейта продемонстрировала приблизительно тот же уровень, что и в первом туре группового этапа против Сербии (1:0).

Дело в том, что за 10 минут до завершения матча со Швейцарией англичане были на грани провала. Они проигрывали со счетом 0:1, во втором тайме их снова перехитрили на фоне отсутствия идей. Однако затем Букайо Сака решился на удар из-за пределов штрафной — и счет стал 1:1.

Этот гол не войдет в число величайших в истории сборной Англии, все-таки Сака забил не на 95-й минуте и не после удара через себя. Но с другой стороны, этот гол продлил пребывание Саутгейта на посту главного тренера. Многие в тот момент уже успели «убрать» его из сборной.

В матче со Словакией англичане забили победный гол почти сразу после начала овертайма. На этот раз дополнительные 30 минут прошли по другому сценарию — по сути, им пришлось отбиваться, рассчитывая на удачу и ожидая серию пенальти. Надо признать, что они спокойно и профессионально решили этот вопрос.

Болельщики сборной Англии, особенно те, кому уже больше 25 лет, наверняка впечатлены тем, насколько уверенно команда Саутгейта реализует пенальти. Раньше такого не было, в том числе в то время, когда нынешний тренер был игроком сборной Англии.

Возможно, кто-то скажет, что Англии повезло, учитывая тот факт, что она пробилась в полуфинал только по итогам серии пенальти, при этом забив ответный гол в основное время всего лишь за десять минут до финального свистка. К тому же, во втором тайме Швейцария явно доминировала, в то время как англичане играли чересчур примитивно.

Но Англия все же нашла способ решения этой проблемы.

Саутгейт всегда старался подрожать сборной Франции Дидье Дешама, ее умению преодолевать турнирную дистанцию, показывая не самый привлекательный футбол. Этим летом французы действуют по такому же плану. Может, это не самый эффектный подход, но в его эффективности теперь вряд ли у кого-то остались сомнения.

После матча со Швейцарией Саутгейт с гордостью рассуждал о смекалке и мудрости, то есть о качествах, которых ранее так не хватало сборной Англии. В каком-то смысле сейчас ее можно сравнить с мадридским «Реалом»: играют плохо, но все равно побеждают.

Важно отметить: Саутгейт никогда не полагался на индивидуальное мастерство отдельных игроков для достижение результата.

Весь смысл его футбола заключается, в планировании, методичности и с акцентом на командные действия. Сборная Англии под руководством Саутгейта стала эффективной и функциональной, хотя, может, и немного предсказуемой, и даже слегка бессильной, когда матч начинался не по ее сценарию.

Но нынешняя сборная Англии все-таки кое-что приобрела. Теперь у нее есть ощущение, что в любой момент может появиться джокер, который станет ее спасителем. В матче против Словакии им стал Беллингем, а против Швейцарии — Сака. Не исключено, что предстоящей игре с Нидерландами тоже будет новый герой. Кажется, англичан появилось также ощущение, что не существует такой ситуации, из которой нельзя найти выход.

Возможно, они только начинают приобретать эту ауру — как Франция или даже «Реал», который, кажется, всегда способны найти способ победить. Им просто нужно доказать это еще в двух матчах.

Разве кого-то теперь должно волновать, что сборная Англии создает мало моментов? Или тот факт, что Гарри Кейн не демонстрирует свою привычную результативность? Да, из пяти вторых таймов достойно они провели лишь один — ну и что? Они действительно начинают играть в полную силу только в тех случаях, когда уступают в счете. Ну и что в этом плохого?

Есть время для серьезного анализа и есть время просто наслаждаться текущим путешествием. Следующая неделя может стать самой важной в современной истории английского футбола.

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