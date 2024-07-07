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4 неудачи и 28 лет спустя

Евро-2024
Новости
7 Июля 2024 11:14
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4 неудачи и 28 лет спустя

Спустя 28 лет сборная Англии выиграла серию пенальти.

İdman.biz сообщает, что британцы обыграли Швейцарию в 1/4 финала ЕВРО-2024.

В игре, завершившейся со счетом 1:1 в основное и дополнительное время, команда Гарета Саутгейта одержала победу со счетом 5:3 в серии пенальти. В последний раз сборная Англии побеждала Испанию по пенальти на том же этапе ЕВРО-96 (0:0, пен. 4:2).

После этого команда проиграла 4 серии пенальти подряд на чемпионатах Европы. Англичане проиграли Германии в полуфинале ЕВРО-96 (1:1, пен. 5:6), Португалии в четвертьфинале ЕВРО-2004 (2:2, пен. 5:6), на ЕВРО-2012 Италии в 1/4 финала (0:0, пен. 2:4) и вновь Италии в финале ЕВРО-2020 (1:1, пен. 2:3).

İdman.biz

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