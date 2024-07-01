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Жена игрока сборной Украины "наказала" мужа за вылет с Евро

Евро-2024
Новости
1 Июля 2024 10:02
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Жена игрока сборной Украины "наказала" мужа за вылет с Евро

Супруга полузащитника сборной Украины Виктора Цыганкова - Романа Цыганкова, придумала оригинальное наказание для своего мужа за его слабое выступление на чемпионате Европы - 2024, в котором команда завершила участие после группового этапа.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», вернувшись домой, вингер «Жироны» столкнулся с необычным шутейным наказанием своей жены Романы. Она заставила Виктора мыть пол, сняв процесс на видео и выложив его в одной из социальных сетей с подписью: «Отрабатывает Евро-2024».

Напомним, в рамках группового этапа Украина набрала четыре очка и заняла четвёртое место в своей группе с Бельгией, Румынией и Словакией.

На данный момент на чемпионате Европы проходят игры 1/8 финала турнира.

İdman.biz

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