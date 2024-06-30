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ЕВРО-2024: Испания против Грузии

Евро-2024
Новости
30 Июня 2024 09:42
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ЕВРО-2024: Испания против Грузии

ЕВРО-2024, проводимый в Германии, продолжается.

Как сообщает İdman.biz, сегодня определится еще один участник 1/4 финала.

В матче 1/8 финала, который пройдет в Кельне, Грузия встретится с Испанией. Пиренейцы, одержавшие сухие победы, полны решимости сделать следующий шаг к титулу. Грузины, справившиеся не только с минимальной, но и с максимальной задачей, постараются и дальше удивлять.

Отметим, что этап 1/8 финала завершится 2 июля.

ЕВРО-2024
1/8 финала
30 июня
23:00. Испания - Грузия
Судья: Франсуа Летексье (Франция).
Кельнский стадион

İdman.biz

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