ЕВРО-2024: Испания против Грузии

ЕВРО-2024, проводимый в Германии, продолжается.
Как сообщает İdman.biz, сегодня определится еще один участник 1/4 финала.
В матче 1/8 финала, который пройдет в Кельне, Грузия встретится с Испанией. Пиренейцы, одержавшие сухие победы, полны решимости сделать следующий шаг к титулу. Грузины, справившиеся не только с минимальной, но и с максимальной задачей, постараются и дальше удивлять.
Отметим, что этап 1/8 финала завершится 2 июля.
ЕВРО-2024
1/8 финала
30 июня
23:00. Испания - Грузия
Судья: Франсуа Летексье (Франция).
Кельнский стадион
İdman.biz