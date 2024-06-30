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ЕВРО-2024: Родоначальники футбола не допустили сенсации - ВИДЕО

Евро-2024
Новости
30 Июня 2024 22:37
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ЕВРО-2024: Родоначальники футбола не допустили сенсации - ВИДЕО

Сегодня состоятся очередные матчи 1/8 финала ЕВРО-2024.

İdman.biz сообщает, что второй день плей-офф начался в Гельзенкирхене.

Сборная Англии встретилась со Словакией. Финалист ЕВРО-2020 считался фаворитом матча, но проигрывал по ходу встречи. На 90+5-й англичане отыгрались, а в дополнительное время вырвали победы и прошли в четвертьфинал.

В другом матче дня Испания встретится с Грузией.

ЕВРО-2024

1/8 финала

30 июня

20:00. Англия - Словакия - 2:1

Гол: Джуд Беллингем (90+5), Гарри Кейн (92, дополнительное время); Иван Шранц (25)

Судья: Халил Умут Мелер (Турция).

Гельзенкирхен. "Ауфшальке Арена"

İdman.biz

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