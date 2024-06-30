ЕВРО-2024: Родоначальники футбола не допустили сенсации - ВИДЕО

Сегодня состоятся очередные матчи 1/8 финала ЕВРО-2024.
İdman.biz сообщает, что второй день плей-офф начался в Гельзенкирхене.
Сборная Англии встретилась со Словакией. Финалист ЕВРО-2020 считался фаворитом матча, но проигрывал по ходу встречи. На 90+5-й англичане отыгрались, а в дополнительное время вырвали победы и прошли в четвертьфинал.
В другом матче дня Испания встретится с Грузией.
ЕВРО-2024
1/8 финала
30 июня
20:00. Англия - Словакия - 2:1
Гол: Джуд Беллингем (90+5), Гарри Кейн (92, дополнительное время); Иван Шранц (25)
Судья: Халил Умут Мелер (Турция).
Гельзенкирхен. "Ауфшальке Арена"
İdman.biz