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ПРОГНОЗ дня от Арифа Асадова

Евро-2024
Новости
29 Июня 2024 13:10
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ПРОГНОЗ дня от Арифа Асадова

«Дуэль между Швейцарией и Италией будет матчем между равными командами».

Об этом İdman.biz заявил тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов.

Он прокомментировал две игры, которые состоятся сегодня в рамках 1/8 финала ЕВРО-2024 в Германии. По мнению опытного специалиста, явного фаворита в матче Швейцарии и Италии нет:

«Правда, небольшое преимущество имеет представитель Аппенин. Потому что мы всегда видели, что Италия, едва выбравшаяся из группы, хорошо играла на других этапах. В связи с этим они будут играть от обороны и на контратаках. Но швейцарцы больше предпочитают атакующий футбол. Поэтому преимущество итальянцев здесь будет заключаться в том, чтобы поймать соперника на контратаке».

Асадов заявил, что в матче Германия-Дания явным фаворитом являются хозяева поля:

«Немцы способны стать чемпионами. Дания с трудом вышла из группы. Это коллектив, который играет как команда. В составе Германии больше молодых звездных футболистов. Она пройдет в следующий этап».

Отметим, что стадия плей-офф ЕВРО-2024 начнется сегодня в 20:00.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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