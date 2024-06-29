ЕВРО-2024: Суровое испытание чемпиона

Сегодня стартует стадия плей-офф ЕВРО-2024.
Как сообщает İdman.biz, в первый день 1/8 финала пройдут два матча.
Первая игра состоится в Берлине. Последний чемпион Италия встретится со Швейцарией.
Обе команды завершили групповой этап на втором месте. Швейцария не проигрывала на турнире в Германии.
Отметим, что сегодня состоится еще один матч 1/8 финала. Германия встретится с Данией.
ЕВРО-2024
1/8 финала
29 июня
20:00. Швейцария - Италия
Судья: Шимон Марчиняк (Польша).
Олимпийский стадион Берлина
İdman.biz