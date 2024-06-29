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ЕВРО-2024: Суровое испытание чемпиона

Евро-2024
Новости
29 Июня 2024 09:20
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ЕВРО-2024: Суровое испытание чемпиона

Сегодня стартует стадия плей-офф ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, в первый день 1/8 финала пройдут два матча.

Первая игра состоится в Берлине. Последний чемпион Италия встретится со Швейцарией.

Обе команды завершили групповой этап на втором месте. Швейцария не проигрывала на турнире в Германии.

Отметим, что сегодня состоится еще один матч 1/8 финала. Германия встретится с Данией.

ЕВРО-2024
1/8 финала
29 июня
20:00. Швейцария - Италия
Судья: Шимон Марчиняк (Польша).
Олимпийский стадион Берлина

İdman.biz

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