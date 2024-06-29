ЕВРО-2024: Суровое испытание чемпиона

Сегодня стартует стадия плей-офф ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, в первый день 1/8 финала пройдут два матча.

Первая игра состоится в Берлине. Последний чемпион Италия встретится со Швейцарией.

Обе команды завершили групповой этап на втором месте. Швейцария не проигрывала на турнире в Германии.

Отметим, что сегодня состоится еще один матч 1/8 финала. Германия встретится с Данией.

ЕВРО-2024

1/8 финала

29 июня

20:00. Швейцария - Италия

Судья: Шимон Марчиняк (Польша).

Олимпийский стадион Берлина

İdman.biz