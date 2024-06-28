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Испанских арбитров отстранили от ЕВРО-2024 - ПРИЧИНА

Евро-2024
Новости
28 Июня 2024 11:12
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Испанских арбитров отстранили от ЕВРО-2024 - ПРИЧИНА

Для испанского арбитра Хиля Мансано ЕВРО-2024 завершился досрочно.

Как сообщает İdman.biz, Ассоциация судей УЕФА приняла решение по этому поводу.

Вместе с Мансано свою работу в чемпионате завершили также Бадо Родригес, Барберо Севилья и судья VAR Эрнандес Эрнандес. Причиной этого стало то, что их судейство было неудовлетворительным.

Отметим, что бригада арбитров под руководством Хиля Мансано судила только матч Франция-Австрия на чемпионате Европы. Матч завершился победой команды Дидье Дешама со счетом 1:0.

İdman.biz

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