Испанских арбитров отстранили от ЕВРО-2024 - ПРИЧИНА

Для испанского арбитра Хиля Мансано ЕВРО-2024 завершился досрочно.

Как сообщает İdman.biz, Ассоциация судей УЕФА приняла решение по этому поводу.

Вместе с Мансано свою работу в чемпионате завершили также Бадо Родригес, Барберо Севилья и судья VAR Эрнандес Эрнандес. Причиной этого стало то, что их судейство было неудовлетворительным.

Отметим, что бригада арбитров под руководством Хиля Мансано судила только матч Франция-Австрия на чемпионате Европы. Матч завершился победой команды Дидье Дешама со счетом 1:0.

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