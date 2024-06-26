Шахин Диниев: "Если Турция проиграет..."

«Сегодня в группе Е нас ждут очень интересные игры».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер «Сабаила» ​​Шахин Диниев.

Он прокомментировал 4 игры, которые пройдут сегодня на ЕВРО-2024.

Опытный специалист рассказал, что матчи Словакия-Румыния и Украина-Бельгия в группе Е будут крайне напряженными:

«Потому что у каждой из этих команд по 3 очка. Возникла очень интересная ситуация. На мой взгляд, ситуация с Украиной немного хуже. Разница голов отрицательная. По этой причине их работа не будет легкой. Оба матча сложно предсказать. Само собой разумеется, что они будут сражаться до последней секунды. Никто не хочет проигрывать. Будет очень интересно, если встречи закончатся вничью. Тогда в группе останется сборная на последнем месте с четырьмя очками».

По его словам, в матче между Грузией и Португалией, который пройдет в группе F, легко одержат победу вторые:

«Команда Роналду уже обеспечила себе выход в следующий этап. Возможно, они не выйдут на сегодняшний матч с основной командой, но шансы у них все равно есть. Я думаю, что Португалия легко победит».

Диниев заявил, что матч между Чехией и Турцией, который будет сыгран в той же группе, решит судьбу группы:

«Чехи обязательно должны побеждать. Потому что в случае проигрыша они не смогут выйти в сталию плей-офф с третьего места, имея в активе всего одно очко. Однако в случае проигрыша на 3-м месте может оказаться Турция. Они не показывают той игры, которую мы хотим видеть и "хромают" в этом плане. Но я все же желаю братской стране удачи в сегодняшнем матче».

Отметим, что сегодняшние матчи начнутся в 20:00.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz