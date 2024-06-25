ЕВРО-2024: Франция против аутсайдера, Австрия против Нидерландов

В группе D на ЕВРО-2024 пройдут игры III тура.

İdman.biz сообщает, что оба матча дня начнутся в одно время.

Польша, потерявшая шанс на выход в 1/8 финала, встретится с Францией. Нидерланды сыграют с Австрией.

Отметим, что сегодня и в группе С пройдут матчи последнего тура.

ЕВРО-2024

Групповой этап, III тур

25 июня, группа D

20:00. Нидерланды - Австрия

Судья: Иван Круляк (Словакия).

Олимпийский стадион Берлина

20:00. Франция - Польша

Судья: Марко Гуида (Италия).

Дортмунд. Вестфаленштадион

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