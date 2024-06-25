ЕВРО-2024: Франция против аутсайдера, Австрия против Нидерландов

В группе D на ЕВРО-2024 пройдут игры III тура.
İdman.biz сообщает, что оба матча дня начнутся в одно время.
Польша, потерявшая шанс на выход в 1/8 финала, встретится с Францией. Нидерланды сыграют с Австрией.
Отметим, что сегодня и в группе С пройдут матчи последнего тура.
ЕВРО-2024
Групповой этап, III тур
25 июня, группа D
20:00. Нидерланды - Австрия
Судья: Иван Круляк (Словакия).
Олимпийский стадион Берлина
20:00. Франция - Польша
Судья: Марко Гуида (Италия).
Дортмунд. Вестфаленштадион
İdman.biz