25 Июня 2024
RU

ЕВРО-2024: ИТОГИ 11 дней и ИГРЫ дня

Евро-2024
Новости
25 Июня 2024 09:17
16
ЕВРО-2024: ИТОГИ 11 дней и ИГРЫ дня

Завершился 11-й день ЕВРО-2024.

İdman.biz сообщает, что завершился 3-й тур в группе B группового этапа турнира, организованного в Германии.

Последний чемпион Европы Италия сыграла вничью с Хорватией.

Календарь ЕВРО-2024

Групповой этап
14 июня
Группа А: 23:00. Германия – Шотландия – 5:1 (Мюнхен)

15 июня
Группа А: 17:00. Венгрия – Швейцария – 1:3 (Кёльн)
Группа B: 20:00. Испания – Хорватия – 3:0 (Берлин)
Группа B: 23:00. Италия – Албания – 2:1 (Дортмунд)

16 июня
Группа D: 17:00. Польша – Нидерланды – 1:2 (Гамбург)
Группа С: 20:00. Словения – Дания – 1:1 (Штутгарт)
Группа С: 23:00. Сербия - Англия - 0:1 (Гельзенкирхен)

17 июня
Группа Е: 17:00. Румыния – Украина – 3:0 (Мюнхен)
Группа Е: 20:00. Бельгия – Словакия – 0:1 (Франкфурт)
Группа D: 23:00. Австрия – Франция – 0:1 (Дюссельдорф)

18 июня
Группа F: 20:00. Турция – Грузия – 3:1 (Дортмунд)
Группа F: 23:00. Португалия – Чехия – 2:1 (Лейпциг)

19 июня
Группа B: 17:00. Хорватия – Албания – 2:2 (Гамбург)
Группа А: 20:00. Германия – Венгрия – 2:0 (Штутгарт)
Группа А: 23:00. Шотландия – Швейцария – 1:1 (Кёльн)

20 июня
Группа С: 17:00. Словения – Сербия – 1:1 (Мюнхен)
Группа С: 20:00. Дания – Англия – 1:1 (Франкфурт)
Группа B: 23:00. Испания – Италия – 1:0 (Гельзенкирхен)

21 июня
Группа Е: 17:00. Словакия – Украина – 1:2 (Дюссельдорф)
Группа D: 20:00. Польша – Австрия – 1:3 (Берлин)
Группа D: 23:00. Нидерланды – Франция – 0:0 (Лейпциг)

22 июня
Группа F: 17:00. Грузия – Чехия – 1:1 (Штутгарт)
Группа F: 20:00. Турция – Португалия – 0:3 (Дортмунд)
Группа Е: 23:00. Бельгия – Румыния – 2:0 (Кёльн)

23 июня
Группа А: 23:00. Швейцария – Германия – 1:1 (Франкфурт)
Группа А: 23:00. Шотландия – Венгрия – 0:1 (Штутгарт)

24 июня
Группа Б: 23:00. Албания – Испания – 0:1 (Дюссельдорф)
Группа Б: 23:00. Хорватия – Италия – 1:1 (Лейпциг)

25 июня
Группа D: 20:00. Нидерланды - Австрия (Берлин)
Группа D: 20:00. Франция – Польша (Дортмунд)
Группа С: 23:00. Англия – Словения (Кёльн)
Группа С: 23:00. Дания – Сербия (Мюнхен)

26 июня
Группа Е: 20:00. Словакия – Румыния (Франкфурт)
Группа Е: 20:00. Украина – Бельгия (Штутгарт)
Группа F: 23:00. Грузия – Португалия (Гельзенкирхен)
Группа F: 23:00. Чехия – Турция (Гамбург)

Плей-офф
29 июня
1/8 финала
Матч 38. 20:00. 2-е место в группе А - 2-е место в группе В (Берлин)
Матч 37. 23:00. 1-е место в группе А - 2-е место в Кубке С (Дортмунд)

30 июня
Матч 40. 20:00. 1-е место в группе C - 3-е место в группе D/E/F (Гельзенкирхен)
Матч 39. 23:00. 1-е место в группе B - 3-е место в группе A/D/E/F (Кёльн)

1 июля
Матч 42. 20:00. 2-е место в группе D - 2-е место в группе E (Дюссельдорф)
Матч 41. 23:00. 1-е место в группе F - 3-е место в группе A/B/C (Франкфурт)

2 июля
Матч 43. 20:00. 1-е место в группе E - 3-е место в группе A/B/C/D (Мюнхен)
Матч 44. 23:00. 1-е место в группе D - 2-е место в группе F (Лейпциг)

1/4 финала
5 июля
Матч 45. 20:00. Победитель матча 39 - Победитель матча 37 (Штутгарт)
Матч 46. 23:00. Победитель матча 41 - Победитель матча 42 (Гамбург)

6 июля
Матч 48. 20:00. Победитель матча 40– Победитель матча 38 (Дюссельдорф)
Матч 47. 23:00. Победитель матча 43 - Победитель матча 44 (Берлин)

1/2 финала
9 июля
Матч 49. 23:00. Победитель матча 45 - Победитель матча 46 (Мюнхен)

10 июля
Матч 50. 23:00. Победитель матча 47 - Победитель матча 48 (Дортмунд)

Финал
14 июля
Матч 51. 23:00. Победитель 49-50 матча (Берлин)

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

ЕВРО-2024: Франция против аутсайдера, Австрия против Нидерландов
09:36
Евро-2024

ЕВРО-2024: Франция против аутсайдера, Австрия против Нидерландов

В группе D на ЕВРО-2024 пройдут игры III тура
ЕВРО-2024: Англия против Словении, Дания против Сербии
09:30
Евро-2024

ЕВРО-2024: Англия против Словении, Дания против Сербии

Матчи III тура пройдут в одно время
ЕВРО-2024: Италия вырвала ничью в матче с хорватами и вышла в плей‑офф, победа Испании - ВИДЕО
01:03
Евро-2024

ЕВРО-2024: Италия вырвала ничью в матче с хорватами и вышла в плей‑офф, победа Испании - ВИДЕО

Сегодня завершились игры в группе B на ЕВРО-2024

Пять причин, почему Германия может добиться успеха на домашнем чемпионате Европы
24 Июня 21:58
Евро-2024

Пять причин, почему Германия может добиться успеха на домашнем чемпионате Европы

Бундестим снова может мечтать
Защитник Италии вкалывал на стройке всего несколько лет назад. Как он попал на Евро?
24 Июня 20:04
Евро-2024

Защитник Италии вкалывал на стройке всего несколько лет назад. Как он попал на Евро?

Потрясающий путь Федерико Гатти из шестого дивизиона в национальную команду и "Ювентус"
ПОТЕРЯ в сборной Турции
24 Июня 17:08
Евро-2024

ПОТЕРЯ в сборной Турции

Вратарь травмировался во время тренировки

Самое читаемое

ЕВРО-2024: 3 гола в матче Турция - Португалия - ВИДЕО
22 Июня 21:53
Евро-2024

ЕВРО-2024: 3 гола в матче Турция - Португалия - ВИДЕО

Сегодня завершился второй тур в группе F на ЕВРО-2024, который проходит в Германии
ЕВРО-2024: Сборная Венгрии на последних минутах вырвала победу, ничья Германии - ВИДЕО
24 Июня 00:59
Евро-2024

ЕВРО-2024: Сборная Венгрии на последних минутах вырвала победу, ничья Германии - ВИДЕО

В первый день III тура завершиlся борьба в группе А

ЕВРО-2024: исторический матч Грузии - ВИДЕО
22 Июня 18:57
Евро-2024

ЕВРО-2024: исторический матч Грузии - ВИДЕО

Сегодня стартовал II тур в группе F на ЕВРО-2024
ЕВРО-2024: Первая победа Бельгии - ВИДЕО
23 Июня 00:52
Евро-2024

ЕВРО-2024: Первая победа Бельгии - ВИДЕО

Сегодня завершился второй тур группового этапа ЕВРО-2024