ЕВРО-2024: ИТОГИ 11 дней и ИГРЫ дня

Завершился 11-й день ЕВРО-2024.
İdman.biz сообщает, что завершился 3-й тур в группе B группового этапа турнира, организованного в Германии.
Последний чемпион Европы Италия сыграла вничью с Хорватией.
Календарь ЕВРО-2024
Групповой этап
14 июня
Группа А: 23:00. Германия – Шотландия – 5:1 (Мюнхен)
15 июня
Группа А: 17:00. Венгрия – Швейцария – 1:3 (Кёльн)
Группа B: 20:00. Испания – Хорватия – 3:0 (Берлин)
Группа B: 23:00. Италия – Албания – 2:1 (Дортмунд)
16 июня
Группа D: 17:00. Польша – Нидерланды – 1:2 (Гамбург)
Группа С: 20:00. Словения – Дания – 1:1 (Штутгарт)
Группа С: 23:00. Сербия - Англия - 0:1 (Гельзенкирхен)
17 июня
Группа Е: 17:00. Румыния – Украина – 3:0 (Мюнхен)
Группа Е: 20:00. Бельгия – Словакия – 0:1 (Франкфурт)
Группа D: 23:00. Австрия – Франция – 0:1 (Дюссельдорф)
18 июня
Группа F: 20:00. Турция – Грузия – 3:1 (Дортмунд)
Группа F: 23:00. Португалия – Чехия – 2:1 (Лейпциг)
19 июня
Группа B: 17:00. Хорватия – Албания – 2:2 (Гамбург)
Группа А: 20:00. Германия – Венгрия – 2:0 (Штутгарт)
Группа А: 23:00. Шотландия – Швейцария – 1:1 (Кёльн)
20 июня
Группа С: 17:00. Словения – Сербия – 1:1 (Мюнхен)
Группа С: 20:00. Дания – Англия – 1:1 (Франкфурт)
Группа B: 23:00. Испания – Италия – 1:0 (Гельзенкирхен)
21 июня
Группа Е: 17:00. Словакия – Украина – 1:2 (Дюссельдорф)
Группа D: 20:00. Польша – Австрия – 1:3 (Берлин)
Группа D: 23:00. Нидерланды – Франция – 0:0 (Лейпциг)
22 июня
Группа F: 17:00. Грузия – Чехия – 1:1 (Штутгарт)
Группа F: 20:00. Турция – Португалия – 0:3 (Дортмунд)
Группа Е: 23:00. Бельгия – Румыния – 2:0 (Кёльн)
23 июня
Группа А: 23:00. Швейцария – Германия – 1:1 (Франкфурт)
Группа А: 23:00. Шотландия – Венгрия – 0:1 (Штутгарт)
24 июня
Группа Б: 23:00. Албания – Испания – 0:1 (Дюссельдорф)
Группа Б: 23:00. Хорватия – Италия – 1:1 (Лейпциг)
25 июня
Группа D: 20:00. Нидерланды - Австрия (Берлин)
Группа D: 20:00. Франция – Польша (Дортмунд)
Группа С: 23:00. Англия – Словения (Кёльн)
Группа С: 23:00. Дания – Сербия (Мюнхен)
26 июня
Группа Е: 20:00. Словакия – Румыния (Франкфурт)
Группа Е: 20:00. Украина – Бельгия (Штутгарт)
Группа F: 23:00. Грузия – Португалия (Гельзенкирхен)
Группа F: 23:00. Чехия – Турция (Гамбург)
Плей-офф
29 июня
1/8 финала
Матч 38. 20:00. 2-е место в группе А - 2-е место в группе В (Берлин)
Матч 37. 23:00. 1-е место в группе А - 2-е место в Кубке С (Дортмунд)
30 июня
Матч 40. 20:00. 1-е место в группе C - 3-е место в группе D/E/F (Гельзенкирхен)
Матч 39. 23:00. 1-е место в группе B - 3-е место в группе A/D/E/F (Кёльн)
1 июля
Матч 42. 20:00. 2-е место в группе D - 2-е место в группе E (Дюссельдорф)
Матч 41. 23:00. 1-е место в группе F - 3-е место в группе A/B/C (Франкфурт)
2 июля
Матч 43. 20:00. 1-е место в группе E - 3-е место в группе A/B/C/D (Мюнхен)
Матч 44. 23:00. 1-е место в группе D - 2-е место в группе F (Лейпциг)
1/4 финала
5 июля
Матч 45. 20:00. Победитель матча 39 - Победитель матча 37 (Штутгарт)
Матч 46. 23:00. Победитель матча 41 - Победитель матча 42 (Гамбург)
6 июля
Матч 48. 20:00. Победитель матча 40– Победитель матча 38 (Дюссельдорф)
Матч 47. 23:00. Победитель матча 43 - Победитель матча 44 (Берлин)
1/2 финала
9 июля
Матч 49. 23:00. Победитель матча 45 - Победитель матча 46 (Мюнхен)
10 июля
Матч 50. 23:00. Победитель матча 47 - Победитель матча 48 (Дортмунд)
Финал
14 июля
Матч 51. 23:00. Победитель 49-50 матча (Берлин)
İdman.biz