Пять причин, почему Германия может добиться успеха на домашнем чемпионате Европы

Бундестим снова может мечтать.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на footballhd.ru.

Несмотря на нестабильные результаты во время подготовки к чемпионату Европы, сборную Германии никто не списывал со счетов. Закрывать глаза на такую команду, которая, к тому же, принимает континентальное первенство, было бы опрометчиво. В итоге, немцы первыми вышли в плей-офф Евро-2024. Возможно, на групповом этапе соперники были не самые сильные, но все равно есть как минимум 5 причин, почему Бундестим может добиться успеха на домашнем Евро.

Преимущество домашних стадионов

Чемпионат Европы – это всегда особенный турнир, на котором лучшие команды континента сражаются за престижный трофей. А для Юлиана Нагельсманна и его игроков матчи перед толпами болельщиков и восторженной немецкой публикой стали дополнительным стимулом.

Чемпионат Европы проводится в Германии лишь во второй раз. Матч-открытие состоялся в Мюнхене, где немецкая команда сразу показала свою силу, разгромив сборную Шотландии со счетом 5:1. Причем Бундестим уже после первого тайма имели преимущество в 3 мяча. История подсказывает, что болельщики сборной Германии могут рассчитывать на то, что их команда дойдет до поздних стадий турнира.

Португалия (2004), Франция (2016) и Англия (2021) проиграли финалистам на своей территории, тогда как Испания (1964), Италия (1968) и Франция (1984) выигрывали финалы перед своими болельщиками. Германия будет стремиться пополнить этот список, возродив в стране воспоминания о чемпионате мира 2006 года, когда их команда добралась до полуфинала на волне домашней поддержки.

Возрождение конкуренции в немецком футболе

Прошлый сезон Бундеслиги впервые за многие годы подарил Германии нового чемпиона. Лучше всех, конечно, был «Байер», который стал первой командой, завершившей сезон немецкого первенства без поражений, а также выиграл Кубок Германии и вышел в финал Лиги Европы. Флориан Вирц, Роберт Андрих и Джонатан Та приложили ноги к успехам «фармацевтов» и теперь входят в состав Бундестим.

Не менее пяти игроков «Штутгарта», который занял 2-е место в Бундеслиге и получил квалификацию в Лигу чемпионов, тоже включены в список главной команды страны — в качестве награды за блестяще проведенную кампанию. Это был выдающийся сезон для немецких клубов и в еврокубках. Только Серия А набрала больше коэффициентов, чем Бундеслига, которая обеспечила себе одно из двух бонусных мест в Лиге чемпионов на следующую кампанию.

Примечательно, что дортмундская «Боруссия» постаралась сама для себя, поскольку финишировала на 5-м месте в Бундеслиге, но дошла до финала ЛЧ. «Шмели» проиграли мадридскому «Реалу» в последнем матче Лиги чемпионов, а «Байер» уступил «Аталанте» в битве за трофей Лиги Европы, но выход в финал еврокубка – большое достижение для любого немецкого клуба. Повышение уровня клубного футбола благоприятно сказывается и на сборной.

ВиСиала

В распоряжении сборной Германии есть одни из самых ярких молодых игроков Европы – Флориан Вирц и Джамал Мусиала. Этих двоих сокращенно называют «ВиСиала». Вирц провел свою лучшую кампанию с тех пор, как стал профессионалом, выиграв титул Бундеслиги и награду «Игрок сезона». Он также был единственным футболистом, который забил минимум 10 голов и отдал минимум 10 результативных передач за сезон в Бундеслиге.

Полузащитник «Байера» сразу же взялся за дело и на чемпионате Европы, открыв счет уже на 10-й минуте матча против Шотландии. Между тем Мусиала уже несколько лет считается элитным игроком. В 21 год он уже является четырехкратным чемпионом Германии и даже забил победный гол, когда «Бавария» драматично завоевала титул в последний день сезона 2022/23.

Его два мяча на старте Евро-2024, включая важный первый гол в победном поединке против Венгрии со счетом 2:0, который обеспечил немцам досрочный выход в 1/8 финала, подтвердили принадлежность Джамала к игрокам элитного уровня. С Вирцем и Мусиалой у Бундестим есть хороший атакующий потенциал на следующие 10 лет.

Опыт

Многообещающие таланты — это хорошо, но одного этого мало. К счастью для немцев, у них достаточно и опытных игроков, которые остаются важными футболистами как для своих клубов, так и для своей страны. В сборной Германии до сих пор есть 3 игрока, которые становились чемпионами мира 10 лет назад. Это Мануэль Нойер, Томас Мюллер и Тони Кроос, который завершит карьеру по окончании чемпионата Европы.

Каждый из них сыграл более 100 матчей в составе Бундестим и может быть примером для других немцев. Все трое также неоднократно побеждали в Лиге чемпионов. Но «ушастый» трофей поднимали не только они. Йозуа Киммих, Антонио Рюдигер, Илкай Гюндоган, Марк-Андре тер Штеген и Кай Хаверц тоже достигали верхней ступеньки европейского футбола.

Кроме того, почти все из них становились чемпионами тех стран, в которых выступают на клубном уровне. В составе сборной Германии много победителей, которые знают, как добиваться успеха, и не дрогнут в ответственный момент.

История

Германия 5 раз выигрывала стартовые 2 матча на Евро. В трех из четырех предыдущих случаев, когда немцы делали это – в 1972, 1980 и 1996 годах – они становились чемпионами Европы. Бундестим не дошли до решающего матча только в 2012 году, когда в полуфинале их обыграла Италия. Избежав поражения в последнем матче группового этапа против Швейцарии, хозяева турнира вышли в плей-офф с 1-го места в группе А.

Германия стала лидером своего квартета. Это значит, что ей предстоит встретиться в 1/8 финала с занявшей второе место командой в группе С. Сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта имеет хорошие возможности для того, чтобы возглавить этот квартет, а это значит, что подопечные Нагельсманна, вероятно, встретятся со сборной Дании, Сербии или Словении с реальным оптимизмом в отношении выхода в четвертьфинал. Но эта стадия плей-офф – не предел для хозяев турнира. Германия должна максимально использовать все свои сильные стороны. По материалам Bundesliga

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