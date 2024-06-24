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ПРОГНОЗЫ ДНЯ от Юниса Гусейнова

Евро-2024
Новости
24 Июня 2024 15:37
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ПРОГНОЗЫ ДНЯ от Юниса Гусейнова

«Матч Албания-Испания будет очень интересным».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Юнис Гусейнов.

Он прокомментировал две игры, которые пройдут сегодня на ЕВРО-2024.

Гусейнов заявил, что в матче Албанией и Испанией, который пройдет в группе B фаворитами являются испанцы:

«Испанцы выиграли обе свои игры. Албания тоже не слаба. В этом году они показали себя с хорошей стороны. В последней игре они сыграли вничью с Хорватией. По-моему, они выйдут на поле с желанием завоевать 3 очка. Албании будет трудно. Правда, они умеют хорошо защищаться. Тем не менее, Испания является фаворитом в сегодняшней игре. Они даже кандидаты на чемпионство. Я думаю, в финале встретятся Испания и Англия».

По мнению опытного эксперта, матч между Хорватией и Италией, который пройдет в той же группе, будет отличаться напряжением:

«Хорватия была третьей в мире. Но, к сожалению, в этот раз они не смогли хорошо себя проявить. Италия тоже играет не так как надо. Обеим командам нужна победа. Это будет захватывающий матч. Думаю, игроки тоже будут в напряжении. Но я, все-таки предпочитаю Италию. Словом, вечером нас ждут две хорошие игры».

Отметим, что сегодняшние матчи начнутся в 23:00.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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