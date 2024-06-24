ЕВРО-2024: Отчет последнего тура в группе А

Игры III тура в группе А ЕВРО-2024 запомнились интересными статистическими моментами.

Как сообщает İdman.biz, IFFHS подготовил отчет матчей Швейцария – Германия (1:1) и Шотландия – Венгрия (0:1).

Швейцария и Германия, встретившиеся в четвёртый раз в финальной стадии, последний раз играли на чемпионате мира 1966 года. 58 лет назад Бундестим выиграл со счетом 5:0.

Германия забила 8 голов в группе. В последний раз Бундестим показывал столь высокую результативность на ЧМ-2006. Тогда соревнования проходили в Германии.

Во второй раз на ЕВРО-2024 голевую передачу оформили игроки одного клуба. Дан Ндойе забил с паса Ремо Фройлера. В матче с Венгрией отличились игроки того же клуба и той же сборной. Пас Фройлера завершил голом Мишель Эбишер.

Никлас Фюллкруг поздно вступил в игру в 4-й раз и забил гол на финальных этапах чемпионатов мира и Европы. Это европейский рекорд.

Никлас Фюллкруг также является рекордсменом сборной Германии по количеству забитых голов после выхода на поле.

Дан Ндойе стал вторым самым молодым игроком в истории Швейцарии, забившим гол на чемпионатах Европы – 23 года и 242 дня. Йохану Фонлантеру было 18 лет и 141 день, когда он забил гол Франции на ЕВРО-2004.

Мануэль Нойер провёл свой 18-й матч на чемпионате Европы. Это абсолютный рекорд среди вратарей. Нойер обогнал Джанлуиджи Буффона (17), Эдвина ван дер Сара и Руя Патрисиу (оба по 16).

Шотландия оставалась в группе на всех заключительных этапах, в которых она участвовала - 12 раз (ЧМ-1954, ЧМ-1958, ЧМ-1974, ЧМ-1978, ЧМ-1982, ЧМ-1986, ЧМ-1990, ЧМ-1990, ЧМ-1978, ЧМ-1982, ЧМ-1986, ЧМ-1990, ЧМ-1978 1998, ЕВРО-1992, ЕВРО-1996, ЕВРО-2020, ЕВРО-2024).

Шотландия - команда, которая больше всего участвовала в чемпионатах Европы, не выходя в плей-офф - 4 раза.

Шотландия оформила всего 17 ударов на ЕВРО-2024. Это повтор антирекорда групповых этапов с 1980 года. Северная Ирландия пережила такую же неудачу на ЕВРО-2016.

Кевин Чобот забил самый поздний гол в основное время. Он забил на 99 минуте и 32 секунде.

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