Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции, сделал заявление по поводу травмы Килиана Мбаппе.

Как сообщает İdman.biz, опытный специалист сообщил о возможности того, что нападающий сможет сыграть в матче против Польши.

Дешам заявил, что процесс восстановления прошел успешно:

«Сможет ли Мбаппе сыграть против Польши? Все идет хорошо. Идет восстановление. Он пытается привыкнуть к маске. Пока что сложно сказать что-то определенное».

Отметим, что Мбаппе получил травму в матче против Австрии в первом туре. Встречу с Нидерландами он провёл на скамейке запасных. Вчера французский форвард провел контрольный матч против представителя низшей лиги Германии и забил 2 гола.

İdman.biz