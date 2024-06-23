Сыграл на ЕВРО-2024 6 минут, дисквалифицирован на две игры

Игрок сборной Албании Мирлинд Даку дисквалифицирован на 2 игры на ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, это связано с его расистскими высказываниями.

После матча Албания-Хорватия 2-го тура чемпионата Даку высказал оскорбительные высказывания в адрес сербов и жителей Северной Македонии. УЕФА провел расследование инцидента и 26-летний игрок был дисквалифицирован на 2 игры. Он не примет участия в игре против Испании в 3-м туре группового этапа и в матче 1/8 финала, если его сборная туда пройдет.

Отметим, что Даку отыграл в чемпионате всего 6 минут. Албания набрала 1 очко после двух игр.

İdman.biz