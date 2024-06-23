Микаутадзе повторил историческое достижение Бэйла

Жорж Микаутадзе, автор гола чехам в составе сборной Грузии, завоевавшей свое первое очко на чемпионате Европы, вошел в историю соревнований.

Как сообщает İdman.biz, Микаутадзе повторил результат валлийца Гарета Бэйла, забив в каждой из первых двух игр своей команды.

Грузинский бомбардир сделал это в матчах против Турции и Чехии. В 2016 году валлийский форвард забил по голу в каждой игре против Словакии и Англии. Однако Бэйл отличился и в 3-й игре против России за свою команду, дебютировавшей в том году в континентальном первенстве. Микаутадзе теперь должен забить в ворота Португалии, чтобы повторить этот исторический подвиг.

Грузинский футболист также стал 6-м игроком, забившим первые два дебютных гола своей команды в истории чемпионатов Европы, и первым игроком, сделавшим это после украинца Андрея Шевченко, забившего два гола Швеции на ЕВРО-2012.

Отметим, что матч между Грузией и Чехией завершился со счетом 1:1.

İdman.biz