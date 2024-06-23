23 Июня 2024
RU

Микаутадзе повторил историческое достижение Бэйла

Евро-2024
Новости
23 Июня 2024 16:29
6
Микаутадзе повторил историческое достижение Бэйла

Жорж Микаутадзе, автор гола чехам в составе сборной Грузии, завоевавшей свое первое очко на чемпионате Европы, вошел в историю соревнований.

Как сообщает İdman.biz, Микаутадзе повторил результат валлийца Гарета Бэйла, забив в каждой из первых двух игр своей команды.

Грузинский бомбардир сделал это в матчах против Турции и Чехии. В 2016 году валлийский форвард забил по голу в каждой игре против Словакии и Англии. Однако Бэйл отличился и в 3-й игре против России за свою команду, дебютировавшей в том году в континентальном первенстве. Микаутадзе теперь должен забить в ворота Португалии, чтобы повторить этот исторический подвиг.

Грузинский футболист также стал 6-м игроком, забившим первые два дебютных гола своей команды в истории чемпионатов Европы, и первым игроком, сделавшим это после украинца Андрея Шевченко, забившего два гола Швеции на ЕВРО-2012.

Отметим, что матч между Грузией и Чехией завершился со счетом 1:1.

İdman.biz

Новости по теме

У нападающего сборной Германии есть необычная фишка. Зачем Фюллькруг крутит уши руками?
15:49
Евро-2024

У нападающего сборной Германии есть необычная фишка. Зачем Фюллькруг крутит уши руками?

Ритуал помог джокеру Нагельсмана стать одним из самых эффективных нападающих в истории бундестим
Невезучий Лукаку
15:20
Евро-2024

Невезучий Лукаку

Все три мяча, которые он забил в ворота, не были зафиксированы
Польша повторила антирекорд сборной Украины в истории Евро
13:17
Евро-2024

Польша повторила антирекорд сборной Украины в истории Евро

Национальная сборная Польши стала третьей в истории Евро командой, вылетевшей уже после 2-го тура группового этапа
Старт финального тура ЕВРО-2024
12:48
Евро-2024

Старт финального тура ЕВРО-2024

В первый день III тура завершится борьба в группе А
ЕВРО-2024: итоговая таблица группового этапа после 2 туров
09:16
Евро-2024

ЕВРО-2024: итоговая таблица группового этапа после 2 туров

Сегодня стартует последний тур чемпионата Европы
ЕВРО-2024: ИТОГИ 9 дней и МАТЧИ дня
09:09
Евро-2024

ЕВРО-2024: ИТОГИ 9 дней и МАТЧИ дня

Завершился 9-й день ЕВРО-2024

Самое читаемое

ЕВРО-2024: Испания обыграла Италию и вышла в плей-офф - ВИДЕО
21 Июня 00:57
Евро-2024

ЕВРО-2024: Испания обыграла Италию и вышла в плей-офф - ВИДЕО

Сегодня на ЕВРО-2024 завершился II тур в группе B

ЕВРО-2024: Волевая победа Украины - ВИДЕО
21 Июня 18:53
Евро-2024

ЕВРО-2024: Волевая победа Украины - ВИДЕО

Сегодня стартовал второй тур в группе Е на ЕВРО-2024
ЕВРО-2024: 2 гола в матче Англия - Дания - ВИДЕО
20 Июня 21:52
Евро-2024

ЕВРО-2024: 2 гола в матче Англия - Дания - ВИДЕО

Сегодня сыграны игры второго тура в группе С на ЕВРО-2024
ЕВРО-2024: Судьбу матча Словения - Сербия решил гол на последних секундах - ВИДЕО
20 Июня 18:54
Евро-2024

ЕВРО-2024: Судьбу матча Словения - Сербия решил гол на последних секундах - ВИДЕО

Стартовал II тур в группе С на ЕВРО-2024