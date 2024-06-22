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"У обеих высокие шансы пройти в следующий этап"

Евро-2024
Новости
22 Июня 2024 13:32
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"У обеих высокие шансы пройти в следующий этап"

"Мы наблюдаем очень интересные игры на чемпионате Европы, и я верю, что так будет до конца".

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Юнис Гусейнов.

Он прокомментировал три игры, состоявшиеся вчера на ЕВРО-2024. Гусейнов рассказал, что в матче Словакия-Украина (1:2), проходившем в группе Е, "желто-синие" сохранили свои шансы после важной победы:

"Правда, Словакия неплохо сыграла в первой части матча. Но во втором тайме Украина сплотилась и провела хорошую игру. В конце концов они не упустили шанс и добились своего. Украину ждут еще более сложные встречи. На данный момент все команды умеют защищаться и атаковать. Поэтому каждая игра напряженная. Не существует команды, которую было бы легко победить".

По его словам, в матче Польши и Австрии (1:3) в группе D вице-чемпион одержал заслуженную победу с отличной игрой:

"Я это тоже прогнозировал. Австрия, которая в первой игре встретилась с Францией, заслужила 1 очко. Потому что они очень хорошо выступили в том матче. Матч с Польшей также показал, что у австрийцев хорошая команда".

Гусейнов заявил, что в матче между Нидерландами и Францией (0:0), который проходил в той же группе, голевых моментов было мало:

"Это была равная игра. На мой взгляд, у обеих высокие шансы пройти в следующий этап. Это была интересная игра. Голевых моментов было мало. Хоть Нидерланды и забили гол, он не был засчитан и команды получили по одному очку".

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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