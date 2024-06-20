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Модрич обиделся после этого вопроса и ушел - ВИДЕО

Евро-2024
Новости
20 Июня 2024 16:01
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Модрич обиделся после этого вопроса и ушел - ВИДЕО

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», новое видео с полузащитником «Реала» и сборной Хорватии Лукой Модричем стало вирусным в соцсетях. Так, один из журналистов в микст-зоне задал Модричу вопрос: «Не стоит ли сборной Хорватии омолодить состав на следующий матч Евро?» 38-летний Лука понял намёк на свой возраст, скривился и обиженно ушёл от журналистов.

Сборная Хорватии выступает в группе B чемпионата Европы - 2024. В 1-м туре хорваты с крупным счётом проиграли Испании - 0:3. Во 2-м туре - ничья 1:1 с Албанией. Таким образом, сборная Хорватии не одержала ни одной победы в двух матчах группового этапа чемпионата Европы - 2024. В последнем матче хорваты встретятся с Италией. Игра пройдёт 24 июня и начнётся в 23:00.

İdman.biz

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