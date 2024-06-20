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"Хотя они и считались фаворитами..."

Евро-2024
Новости
20 Июня 2024 14:28
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"Хотя они и считались фаворитами..."

«Хорватия считалась фаворитом в матче. Но я бы сказал, что они завоевали 1 очко в последний момент».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист сборной Азербайджана Юнис Гусейнов.

Он прокомментировал прошедшие вчера 3 игры на ЕВРО-2024. Гусейнов сообщил, что в поединке Хорватия-Албания (2:2), который проходил в рамках группы B, первые хотя и имели превосходство, но одержать победу не смогли:

«В настоящее время каждая команда может обороняться. Албания также большую часть игры провела в обороне. Да, хорваты хорошо играли с мячом. Но соперник преуспел в контратаках. Конечно, ничья - это нехорошо для Хорватии. В двух играх они завоевали лишь 1 очко. Поэтому им может быть сложно выйти из группы. Верю, что в ближайшие дни они соберутся и хорошо выступят. Но это будет немного сложно. Потому что их следующий матч будет против Италии».

По его словам, в игре Германии и Венгрии в группе А результат был ожидаемый (2:0):

«Хотя хозяева поля лучше боролись с мячом, соперник делал ставку на контратаки. В первом тайме у Венгрии было много хороших голевых моментов, но забить они не смогли. В итоге Германия одержала заслуженную победу и укрепила свое лидерство в группе».

Футболист-ветеран подчеркнул, что хотя Шотландия, проигравшая в первом туре в той же группе, вышла на поле за победой над Швейцарией (1:1), она не смогла добиться своей цели:

«Это была равная игра. Обе команды были осторожны. Если бы Швейцария выиграла, то заняла бы как минимум второе место».

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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