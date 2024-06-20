20 Июня 2024
RU

Уникальный показатель от Шакири

Евро-2024
Новости
20 Июня 2024 10:11
13
Уникальный показатель от Шакири

Швейцарский футболист Джердан Шакири отличился уникальным показателем.

İdman.biz сообщает, что он стал первым футболистом, отличавшимся на шестом крупном турнире подряд.

Во 2-м туре ЕВРО-2024 Шакири забил гол в ворота Шотландии в составе сборной Швейцарии. Это был его 10-й гол на крупных турнирах. Джердан вошел в историю как первый игрок, забивший гол на чемпионатах мира и Европы, в которых он участвовал в шестой раз подряд (ЧМ-2014, ЕВРО-2016, ЧМ-2018, ЕВРО-2020, ЧМ-2022 и ЕВРО-2024).

Отметим, что сборная Швейцарии в 2 играх набрала 4 очка. В последнем туре команда встретится с Германией.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

ЕВРО-2024: Испания против Италии
10:44
Евро-2024

ЕВРО-2024: Испания против Италии

Сегодня на ЕВРО-2024 завершится II тур в группе B
ЕВРО-2024: Англия против Дании
09:46
Евро-2024

ЕВРО-2024: Англия против Дании

Сегодня будут сыграны игры второго тура в группе С на ЕВРО-2024
ЕВРО-2024: Словения против Сербии
09:44
Евро-2024

ЕВРО-2024: Словения против Сербии

Cтартует II тур в группе С на ЕВРО-2024
ЕВРО-2024: 6 дней остались позади
09:00
Евро-2024

ЕВРО-2024: 6 дней остались позади

Стартовал второй тур турнира, организованного в Германии
ЕВРО-2024: Шотландия и Швейцария сыграли вничью - ВИДЕО
00:54
Евро-2024

ЕВРО-2024: Шотландия и Швейцария сыграли вничью - ВИДЕО

Сегодня завершился второй тур в группе А на ЕВРО-2024
Нойер догнал Буффона, до рекорда осталась 1 игра
19 Июня 22:48
Евро-2024

Нойер догнал Буффона, до рекорда осталась 1 игра

Немецкий вратарь может стать рекордсменом в истории чемпионатов Европы

Самое читаемое

ЕВРО-2024: 4 гола в матче Турция - Грузия - ВИДЕО
18 Июня 21:56
Евро-2024

ЕВРО-2024: 4 гола в матче Турция - Грузия - ВИДЕО

Сегодня на ЕВРО-2024 началась борьба в группе F
Сенсация на ЕВРО-2024 - ВИДЕО
17 Июня 21:57
Евро-2024

Сенсация на ЕВРО-2024 - ВИДЕО

Сегодня завершился первый тур в группе Е
Между фанатами сборных Грузии и Турции произошла массовая драка - ВИДЕО - ФОТО
18 Июня 20:49
Евро-2024

Между фанатами сборных Грузии и Турции произошла массовая драка - ВИДЕО - ФОТО

В драку вмешались сотрудники полиции
Определился соперник "Зиры" в Лиге Европы
18 Июня 17:09
Азербайджанский футбол

Определился соперник "Зиры" в Лиге Европы

Сегодня состоялась жеребьевка 1-го отборочного раунда сезона-2024/25 Лиги Европы