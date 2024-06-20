Уникальный показатель от Шакири

Швейцарский футболист Джердан Шакири отличился уникальным показателем.

İdman.biz сообщает, что он стал первым футболистом, отличавшимся на шестом крупном турнире подряд.

Во 2-м туре ЕВРО-2024 Шакири забил гол в ворота Шотландии в составе сборной Швейцарии. Это был его 10-й гол на крупных турнирах. Джердан вошел в историю как первый игрок, забивший гол на чемпионатах мира и Европы, в которых он участвовал в шестой раз подряд (ЧМ-2014, ЕВРО-2016, ЧМ-2018, ЕВРО-2020, ЧМ-2022 и ЕВРО-2024).

Отметим, что сборная Швейцарии в 2 играх набрала 4 очка. В последнем туре команда встретится с Германией.

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