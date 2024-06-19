ЕВРО-2024: УЕФА их наказал

Хорватия и Албания оштрафованы после первых матчей группового этапа ЕВРО-2024.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Сообщается, что Хорватия была оштрафована на 87 875 евро за то, что ее болельщики бросали на поле различные пластиковые предметы и зажигали файеры во время матча.

Албании файеры болельщиков, бросание предметов и выход посторонних на поле во втором тайме обошлись в 37 375 евро.

Отметим, что в первой игре Хорватия проиграла Испании со счетом 0:3, а Албания уступила Италии со счетом 1:2.

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