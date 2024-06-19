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Рекорды Роналду

Евро-2024
Новости
19 Июня 2024 13:12
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Рекорды Роналду

Обладатель многих рекордов в истории футбола Криштиану Роналду отличился и в стартовом матче ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, он оформил свое участие в 6-м континентальном чемпионате, приняв участие в матче сборной Португалии против Чехии.

Этим он превзошел своего соотечественника Пепе и хорвата Луку Модрича. Эти два игрока сыграли 5 раз в решающей стадии.

Роналду также побил рекорд по количеству сыгранных игр на чемпионатах Европы. Он был капитаном своей команды в 17 матчах из 26, что, является рекордом.

Еще один рекорд португальца - 2243 минуты, которые он провел на поле в этих играх. При этом Роналду, покинувший поле победителем в половине своих матчей, занимает первое место по этому показателю с 13 победами.

Хотя Криштиану не забил в первой игре, он также сохраняет рекорд результативности - 14 голов. 41 гол на отборочных этапах - еще один рекорд Роналду.

Отметим, что в первом туре сборная Португалии выиграла у сборной Чехии со счетом 2:1.

İdman.biz

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