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ЕВРО-2024: ПРОГНОЗЫ дня от Шахина Диниева

Евро-2024
Прогнозы
19 Июня 2024 12:43
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ЕВРО-2024: ПРОГНОЗЫ дня от Шахина Диниева

"После первых игр стали ясны силы команд".

Об этом İdman.biz заявил главный тренер "Сабаила" ​​Шахин Диниев.

Опытный специалист прокомментировал все три игры, которые пройдут сегодня на ЕВРО-2024.

По мнению Диниева, в матче Хорватии и Албании в группе B первая команда обязательно должна победить:

"У Хорватии нет пути назад. Если она хочет выйти из группы, то нужно хорошо сыграть. На мой взгляд, хорваты ближе к победе в сегодняшнем матче".

Он отметил, что испытание хозяйки ЕВРО - Германии против Венгрии в группе А будет непростым:

"Поскольку Венгрия на старте играла очень плохо, на этот раз она покажет зубы. Думаю, это будет тяжелый матч. Но я верю, что Германия победит".

В матче Шотландия-Швейцария в той же группе он отдал предпочтение Швейцарии:

"У швейцарцев, похоже, шансов больше. Но шотландцы пока не высказались. Я думаю, что Швейцария победит".

Отметим, что матчи начнутся сегодня в 17:00.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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