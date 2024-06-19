Симаолическая команда тура ЕВРО-2024: Арда Гюлер в составе

Объявлена ​​символическая сборная первого тура группового этапа ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, после пяти игровых дней в состав вошли игроки 8 команд.

Из сборных Нидерланд, Франции и Испании были включены по два игрока. Арда Гюлер, молодой игрок сборной Турции, тоже попал в символическую сборную.

Вратарь: Барт Вербрюгген (Нидерланды);

Защитники: Даниэль Карвахаль (Испания), Давид Ханко (Словакия), Алессандро Бастони (Италия), Тео Эрнандес (Франция);

Полузащитники: Фабиан Руис (Испания), Нголо Канте (Франция), Деннис Ман (Румыния);

Нападающие: Арда Гюлер (Турция), Джамал Мусиала (Германия), Коди Гакпо (Нидерланды).

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