19 Июня 2024
RU

Симаолическая команда тура ЕВРО-2024: Арда Гюлер в составе

Евро-2024
Новости
19 Июня 2024 09:48
17
Симаолическая команда тура ЕВРО-2024: Арда Гюлер в составе

Объявлена ​​символическая сборная первого тура группового этапа ЕВРО-2024.

Как сообщает İdman.biz, после пяти игровых дней в состав вошли игроки 8 команд.

Из сборных Нидерланд, Франции и Испании были включены по два игрока. Арда Гюлер, молодой игрок сборной Турции, тоже попал в символическую сборную.

Вратарь: Барт Вербрюгген (Нидерланды);

Защитники: Даниэль Карвахаль (Испания), Давид Ханко (Словакия), Алессандро Бастони (Италия), Тео Эрнандес (Франция);

Полузащитники: Фабиан Руис (Испания), Нголо Канте (Франция), Деннис Ман (Румыния);

Нападающие: Арда Гюлер (Турция), Джамал Мусиала (Германия), Коди Гакпо (Нидерланды).

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Гюлер обратился к фанатам "Реала" после исторического дебютного гола на Евро-2024
10:40
Евро-2024

Гюлер обратился к фанатам "Реала" после исторического дебютного гола на Евро-2024

Футболист сделал публикацию в соцсети
ЕВРО-2024: встреча неудачников
10:14
Евро-2024

ЕВРО-2024: встреча неудачников

Сегодня стартует второй тур группового этапа ЕВРО-2024
Главные события 1-го тура Евро-2024. От громких рекордов до травмы Мбаппе
09:29
Евро-2024

Главные события 1-го тура Евро-2024. От громких рекордов до травмы Мбаппе

Какие запомнились больше всего?
ЕВРО-2024: сравнение 1-го тура с ЧМ-2022 - голы, забитые с дальней дистанции
09:00
Евро-2024

ЕВРО-2024: сравнение 1-го тура с ЧМ-2022 - голы, забитые с дальней дистанции

Первый тур ЕВРО-2024 запомнился голами, забитыми с дальней дистанции
ЕВРО-2024: Португалия на 90+2-й минуте вырвала победу у Чехии - ВИДЕО
00:56
Евро-2024

ЕВРО-2024: Португалия на 90+2-й минуте вырвала победу у Чехии - ВИДЕО

Сегодня завершился первый тур группового этапа ЕВРО-2024
Группа Е - самая непредсказуемая. Расклады на выход в плей-офф Евро-2024
00:18
Евро-2024

Группа Е - самая непредсказуемая. Расклады на выход в плей-офф Евро-2024

Расклады на выход из групп на Евро-2024

Самое читаемое

Азербайджан стал чемпионом мира - ФОТО
16 Июня 17:08
Конный спорт

Азербайджан стал чемпионом мира - ФОТО

Сборная Азербайджана по човкену выиграла чемпионат мира, проходивший в Баку
Наш тяжелоатлет стал чемпионом Европы – 3 золотые медали! - ФОТО
16 Июня 20:34
Тяжелая атлетика

Наш тяжелоатлет стал чемпионом Европы – 3 золотые медали! - ФОТО

В греческих Салониках продолжается чемпионат Европы среди тяжелоатлетов 15 и 17 лет
ЕВРО-2024: 4 гола в матче Турция - Грузия - ВИДЕО
18 Июня 21:56
Евро-2024

ЕВРО-2024: 4 гола в матче Турция - Грузия - ВИДЕО

Сегодня на ЕВРО-2024 началась борьба в группе F
Али Исмаилов: "Если 57-летний Тайсон может это сделать, почему я не могу?"
16 Июня 11:55
Бокс

Али Исмаилов: "Если 57-летний Тайсон может это сделать, почему я не могу?"

"Если эти планы сбудутся, я продолжу профессиональный бокс"