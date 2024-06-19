Симаолическая команда тура ЕВРО-2024: Арда Гюлер в составе

Объявлена символическая сборная первого тура группового этапа ЕВРО-2024.
Как сообщает İdman.biz, после пяти игровых дней в состав вошли игроки 8 команд.
Из сборных Нидерланд, Франции и Испании были включены по два игрока. Арда Гюлер, молодой игрок сборной Турции, тоже попал в символическую сборную.
Вратарь: Барт Вербрюгген (Нидерланды);
Защитники: Даниэль Карвахаль (Испания), Давид Ханко (Словакия), Алессандро Бастони (Италия), Тео Эрнандес (Франция);
Полузащитники: Фабиан Руис (Испания), Нголо Канте (Франция), Деннис Ман (Румыния);
Нападающие: Арда Гюлер (Турция), Джамал Мусиала (Германия), Коди Гакпо (Нидерланды).
İdman.biz