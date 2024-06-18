Гюлер превзошёл уникальное достижение Роналду, забив в матче с Грузией

Оформив гол в ворота Грузии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы - 2024 атакующий полузащитник сборной Турции Арда Гюлер стал самым молодым игроком в истории, забившим в своём дебютном матче на Евро (19 лет и 114 дней).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», он превзошёл нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который забил в возрасте 19 лет и 128 дней в 2004 году в ворота Греции.

ЧЕ-2024 - финальный раунд. Группа F. 1-й тур

18 июня 2024, вторник. 20:00

Турция - Грузия - 2:1

2-й тайм

1:0 Мюльдюр – 25' 1:1 Микаутадзе – 32' 2:1 Гюлер – 65'

İdman.biz