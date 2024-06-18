Историческая игра для Жиру

Оливье Жиру вписал свое имя в историю сборной Франции.

İdman.biz сообщает, что он стал самым возрастным игроком, выступавшим за сборную на финальных стадиях чемпионата Европы.

Жиру официально оформил это, появившись на 90-й минуте матча против Австрии. Форвард, выступивший за сборную Франции в возрасте 37 лет и 261 дня, превзошел Бернара Ламана, вышедшего на ЕВРО-2000 в возрасте 37 лет и 75 дней.

По количеству игр в сборной Франции (129) Жиру уступает Уго Льорису (145) и Лилиану Тюрам (142). По количеству голов Оливье первый (56).

Отметим, что в первом туре группового этапа ЕВРО-2024 Франция победила Австрию со счетом 1:0.

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