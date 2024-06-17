Украина обновила антирекорд

Сборная Украины обновила антирекорд чемпионатов Европы.

İdman.biz сообщает, что команда, пропустившая в Мюнхене 3 безответных гола от румын, не смогла сохранить ворота на ноль ни в одной игре континентального первенства.

В 4-х соревнованиях, включая последний матч, украинцы в общей сложности пропустили 24 мяча. При этом их антирекорд увеличился до 12 матчей.

Отметим, что, кроме Украины, только Исландия (в пяти матчах) и Македония (в трех) пропускали минимум по голу во всех сыгранных ими матчах в рамках континентальных первенств, проведенных до сих пор.



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