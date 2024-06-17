17 Июня 2024
RU

Украина обновила антирекорд

Евро-2024
Новости
17 Июня 2024 22:26
19
Украина обновила антирекорд

Сборная Украины обновила антирекорд чемпионатов Европы.

İdman.biz сообщает, что команда, пропустившая в Мюнхене 3 безответных гола от румын, не смогла сохранить ворота на ноль ни в одной игре континентального первенства.

В 4-х соревнованиях, включая последний матч, украинцы в общей сложности пропустили 24 мяча. При этом их антирекорд увеличился до 12 матчей.

Отметим, что, кроме Украины, только Исландия (в пяти матчах) и Македония (в трех) пропускали минимум по голу во всех сыгранных ими матчах в рамках континентальных первенств, проведенных до сих пор.

İdman.biz

Новости по теме

Сенсация от соперника нашей сборной - сценарий 8-летней давности не забыт
23:24
Евро-2024

Сенсация от соперника нашей сборной - сценарий 8-летней давности не забыт

Словакия, соперник сборной Азербайджана в Лиге наций, начала ЕВРО-2024 с победы
Франция начала на ЕВРО-2024 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
23:08
Евро-2024

Франция начала на ЕВРО-2024 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня на ЕВРО-2024 завершится первый тур в группе D
Первая неудача Тедеско
22:55
Евро-2024

Первая неудача Тедеско

"Красные дьяволы" выиграли 10 из 15 игр под руководством 35-летнего специалиста
Сенсация на ЕВРО-2024 - ВИДЕО
21:57
Евро-2024

Сенсация на ЕВРО-2024 - ВИДЕО

Сегодня завершился первый тур в группе Е
Публикация Роналду о ЕВРО-2024 - ФОТО
21:47
Евро-2024

Публикация Роналду о ЕВРО-2024 - ФОТО

Криштиану бросил вызов своим амбициозным соперникам
ЕВРО-2024: Румыния разгромила Украину - ВИДЕО
18:52
Евро-2024

ЕВРО-2024: Румыния разгромила Украину - ВИДЕО

Сегодня стартовала борьба в группе Е

Самое читаемое

ЕВРО-2024 стартовал: ШЕСТЬ голов в матче Германия - Шотландия - ВИДЕО
15 Июня 00:55
Евро-2024

ЕВРО-2024 стартовал: ШЕСТЬ голов в матче Германия - Шотландия - ВИДЕО

Сегодня стартовал Евро-2024
Самый ранний гол чемпионатов Европы - 23-я секунда
15 Июня 23:39
Евро-2024

Самый ранний гол чемпионатов Европы - 23-я секунда

Сборная Албании забила самый ранний гол в истории чемпионатов Европы
Азербайджан стал чемпионом мира - ФОТО
16 Июня 17:08
Конный спорт

Азербайджан стал чемпионом мира - ФОТО

Сборная Азербайджана по човкену выиграла чемпионат мира, проходивший в Баку
Месси догнал Али - ВИДЕО
15 Июня 12:45
Мировой футбол

Месси догнал Али - ВИДЕО

Лионель забил свои очередные голы за сборную Аргентины